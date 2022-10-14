Виставка гарбузів у Ботанічному саду Праги

У рамках виставки планується й культурно-розважальна програма. Цими вихідніми, 15 та 16 жовтня, відбудуться осінні майстер-класи. Бажаючі зможуть малювати на камінчиках, робити гарбузи з паперу, створювати власні модні прикраси. 22 та 23 жовтня на відвідувачів виставки чекають «гарбузові» ігри. 30 жовтня діти та дорослі зможуть спробувати різні кельтські ремесла. Наприклад, освоїти старовинну кельтську традицію - вирізання гарбузів під час Хелловіна.

«Виставка гарбузів традиційно є родзинкою нашої осінньої програми. На відвідувачів чекають веселі вихідні, на яких буде багато гарбузів і гарбузового мистецтва, а також популярного параду ліхтариків на Хелловін і смаження сосисок. Цього року ми повернулися до походження Хелловіна, але не забудемо звернути увагу і на язичницькі звичаї цього періоду. Виставку також збагатять величезні гарбузи не лише від Яна Станека, який дав нам рекордний урожай минулого року, а й від інших виробників, які можуть взяти участь у нашому конкурсі», – каже Богуміл Черний, директор Ботанічного саду Праги.