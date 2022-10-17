Кінець розміщення біженців у гуртожитках? Міністерство хоче збільшити виплати

З 200 крон на особу за ніч до 300 крон можуть збільшити суму, яку держава гарантує за надання житла біженцям, наприклад, у спортзалах чи модульних будівлях, які зазвичай не призначені для розміщення.

А суму, яку держава виплачує власникам гуртожитків, пансіонатів, готелів та інших закладів, можуть збільшити з 250 до 350 крон.

Питання підвищення розміру компенсації Міністерство внутрішніх справ подало на розгляд уряду. Причиною є зростання витрат самих постачальників житла, пов’язане, зокрема, з підвищенням цін на електроенергію та опалювальним сезоном.

«Якщо уряд Чеської Республіки не вдасться до цього кроку, виникне загроза масового припинення розміщення біженців та необхідність шукати нові місця для розміщення, яких уже зараз не вистачає», – йдеться у звіті про внесення змін до законодавства.

Про те, що якщо сума від держави не збільшиться, постачальники житла більше не зможуть надавати притулок біженцям, говорить і Асоціація регіонів. «Наполегливо звертає увагу на те, що у разі неприйняття цієї пропозиції або внесення змін, відбудеться колективне розірвання договорів із постачальниками житла, а отже, нездатність всієї системи екстреного розміщення розпоряджатися наявними місцями», – йдеться у відповіді Асоціації регіонів Чеської Республіки. Тому вона підтримала пропозицію Міністерства внутрішніх справ.

Хазяїн готелю: Це добре, але ми й надалі нестимемо збитки

«250 крон, які нам виплачують зараз, не покриють витрат. Їх не покриває навіть 350 крон, але коли людина простягає руку допомоги, чим дешевше їй це коштує, тим краще», – каже власник готелю в Південно-Моравському краї, який цього року почав приймати біженців. Через побоювання щодо можливих подальших виплат компенсацій він захотів залишитися анонімним.

Міністерство фінансів зауважило, що точно невідомо, у скільки підвищення компенсації обійдеться держбюджету. У пропозиції згадується лише про те, що в липні регіони, які надають компенсацію конкретним постачальникам житла, могли претендувати на 411,5 мільйонів крон.