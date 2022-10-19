Новий додаток допоможе заощадити на електроенергії

Як повідомив серверу «Pražský patriot» мер Праги Зденек Гржіб, столиця хоче підвищити обізнаність жителів міста про можливості енергозбереження цього опалювального сезону.

«Тому на сайті pomocprazanum.praha.eu ми запускаємо додаток, який підкаже, як економити електроенергію, допоможе у разі проблем з оплатою за споживання або надасть інформацію про максимальні ціни та тарифи для енергозбереження. Витрати на електроенергію можна скоротити, просто змінивши щоденні звички», - зазначив мер Праги.

Додаток обіцяє, що «знижуючи температуру на 1 °C, ви заощаджуєте приблизно 6% споживаної енергії». Якщо вас немає вдома протягом дня, краще зменшити температуру на 2 °C, а за більш тривалої відсутності – до 15 °C. «Температура в приміщенні сильно впливає на споживання електроприладів, наприклад, холодильників та морозильників. При правильному нагріванні та регулюванні витрати можна знизити на 20-30%», - йдеться в додатку.

Змінити чайник, не вмикати електропіч

Користуватися ним можуть й біженці з України, які через російську агресію наразі перебувають у Чехії. З деякими з них редакція поспілкувалася про те, як вони планують економити електроенергію. Так, киянка Наталя взагалі відмовилася від користування електрочайником, який, за її словами, «тягне багато світла, тому це перше, що треба зробити». Олександра з Одеси, яка багато років випікала торти, взагалі не вмикає електропіч: «З такими цінами… Які торти?» А Харків'янка Надія тішиться тим, що вона веган і тому їй взагалі необов'язково щось варити: «Я можу їсти яблука цілий день і моркву… (сміється). Звичайно, дітям готую їсти».

Наталя з Миколаєва вважає, що багато електроенергії тягне пральна машина, тому прати вона буде раз на тиждень. А сумчанка Олена закликає взагалі не вмикати теплопостачання. «У Чехії завжди була дорога електроенергія. Тому чехи й використовують енергоефективну техніку, датчики руху тощо. А чех, у якого я нині проживаю, хоче змінити проводку в квартирі на мідну, яка більше заощаджує. Сподіваюсь, що цьогорічна зима не буде лютою», - поділилася переживаннями українка.