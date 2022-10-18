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ZprávyУкраїнські новиниУкраїнський акапельний гурт «Піккардійська Терція» заспіває у Празі

Український акапельний гурт «Піккардійська Терція» заспіває у Празі

Наталія Драган
Foto: Сторінка гурту в Фейсбуці.

Декілька поколінь українців виросли на хітах «Піккардійської Терції», таких як «Старий трамвайчик», «Берег річки», «Нехай», «Сад ангельських пісень».

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18:00

22 грудня вокальна формація «Піккардійська Терція» приїздить до Праги з музичною програмою на підтримку української армії.

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Протягом 30 років унікальний акапельний гурт «Піккардійська Терція» активно виступає з концертами та продовжує гастролювати Україною та світом. 22 грудня колектив завітає до Праги.

У репертуарі піккардійців понад 400 пісень та 15 музичних альбомів різних жанрів і стилів - поп, рок, класика, фолк, джаз, кантрі, духовна музика, блюз. 95 відсотків пісень музиканти виконують українською мовою.

Foto: https://www.ticketportal.cz/

Афіша концерту гурту «Піккардійська Терція» у Празі.

Під час вторгнення Росії в Україну вокальна формація випустила кілька нових синглів, зокрема, «Йде українське військо», «Гей, соколи», а також провела багато благодійних концертів на підтримку Збройних сил України.

Виступ «Піккардійської Терції» у Празі відбудеться 22 грудня о 19 годині 30 хвилин у театрі «Divadlo Broadway» за адресою Na Příkopě 988/31, Praha 1.

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Придбати квитки на концерт можна ТУТ.

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Робота для українців: чеська організація допоможе молоді з працевлаштуванням

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