Український акапельний гурт «Піккардійська Терція» заспіває у Празі

Протягом 30 років унікальний акапельний гурт «Піккардійська Терція» активно виступає з концертами та продовжує гастролювати Україною та світом. 22 грудня колектив завітає до Праги.

У репертуарі піккардійців понад 400 пісень та 15 музичних альбомів різних жанрів і стилів - поп, рок, класика, фолк, джаз, кантрі, духовна музика, блюз. 95 відсотків пісень музиканти виконують українською мовою.

Foto: https://www.ticketportal.cz/ Афіша концерту гурту «Піккардійська Терція» у Празі.

Під час вторгнення Росії в Україну вокальна формація випустила кілька нових синглів, зокрема, «Йде українське військо», «Гей, соколи», а також провела багато благодійних концертів на підтримку Збройних сил України.

Виступ «Піккардійської Терції» у Празі відбудеться 22 грудня о 19 годині 30 хвилин у театрі «Divadlo Broadway» за адресою Na Příkopě 988/31, Praha 1.