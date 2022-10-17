100% на ЗСУ. Василь Байдак дасть благодійний стендап-концерт у Празі

Популярний український стендап-комік, учасник відомого харківського інародного театру абсурду «Воробушек», переможець «Ліги сміху» у 2021 році Василь Байдак вирушив у благодійний тур європейськими містами на підтримку України. 18 жовтня він виступить у Празі.

Foto: https://www.eventbrite.com.au/ Афіша до виступу стендап-коміка Василя Байдака у Празі.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь Байдак почав волонтерити, організував стендап-тур, об’їхав всі вільні обласні центри України. «У деяких містах, як-от у Миколаєві, виступи були благодійними, ми привозили місцевим волонтерам гроші на воду. Крім того, ми організували два великих благодійних концерти у Києві, гроші з яких дозволили закрити запит на надпотужний дрон для військових», - розповів артист редакції.

Метою двотижневого стендап-туру містами Європи є зібрати кошти для Збройних сил України. «Ми постійно робимо збори грошей, закриваємо потреби військових, збираючи донати. Проте є бажання заробити кошти і своєю працею, щоб стовідсотково віддати їх на різні потреби армії. І, звичайно, підняти настрій українцям, які сумують за домівкою, принести частинку української культури до європейських міст», - зазначив Василь.

За його словами, гумор - «то є хороша зброя», яка досить потужно збирає кошти для армії. «Під час виступу я побажаю усім присутнім тільки одного - якнайскоріше повернутися додому, де спокійно, мирно, безпечно. Перемоги України!».

Пропонуємо переглянути відео «Просто скинь донат», завдяки якому за три години було зібрано 500 тисяч гривень на ЗСУ:

Стендап-концерт відбудеться 18 жовтня о 19 годині в празькому клубі «Pinoy club» за адресою Budějovická 1123/13, Praha 4-Michle.