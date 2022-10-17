Hlavní obsah

Відділення Центру зайнятості на Голешовіце змінює адресу

Наталія Драган

Маєте запитання щодо освіти українців у Чехії? Зателефонуйте на гарячу лінію

ČTK, Наталія Драган

Як повідомити про зміну адреси проживання у Чехії?

Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новини100% на ЗСУ. Василь Байдак дасть благодійний стендап-концерт у Празі

100% на ЗСУ. Василь Байдак дасть благодійний стендап-концерт у Празі

Наталія Драган
Foto: https://slukh.media/

Український комік Василь Байдак.

Reklama

18:00

18 жовтня відомий український стендап-комік Василь Байдак завітає до Праги з благодійним концертом. Зібрані від виступу кошти підуть на підтримку Збройних сил України та постраждалим від російської агресії в Україні.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Популярний український стендап-комік, учасник відомого харківського інародного театру абсурду «Воробушек», переможець «Ліги сміху» у 2021 році Василь Байдак вирушив у благодійний тур європейськими містами на підтримку України. 18 жовтня він виступить у Празі.

Foto: https://www.eventbrite.com.au/

Афіша до виступу стендап-коміка Василя Байдака у Празі.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь Байдак почав волонтерити, організував стендап-тур, об’їхав всі вільні обласні центри України. «У деяких містах, як-от у Миколаєві, виступи були благодійними, ми привозили місцевим волонтерам гроші на воду. Крім того, ми організували два великих благодійних концерти у Києві, гроші з яких дозволили закрити запит на надпотужний дрон для військових», - розповів артист редакції.

Метою двотижневого стендап-туру містами Європи є зібрати кошти для Збройних сил України. «Ми постійно робимо збори грошей, закриваємо потреби військових, збираючи донати. Проте є бажання заробити кошти і своєю працею, щоб стовідсотково віддати їх на різні потреби армії. І, звичайно, підняти настрій українцям, які сумують за домівкою, принести частинку української культури до європейських міст», - зазначив Василь.

За його словами, гумор - «то є хороша зброя», яка досить потужно збирає кошти для армії. «Під час виступу я побажаю усім присутнім тільки одного - якнайскоріше повернутися додому, де спокійно, мирно, безпечно. Перемоги України!».

Пропонуємо переглянути відео «Просто скинь донат», завдяки якому за три години було зібрано 500 тисяч гривень на ЗСУ:

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Стендап-концерт відбудеться 18 жовтня о 19 годині в празькому клубі «Pinoy club» за адресою Budějovická 1123/13, Praha 4-Michle.

Придбати квитки можна ТУТ.

Sdílejte článek

Související články

«Доброго вечора, ми з України». «ДахаБраха» завітає з концертами до Чехії

«Берегиня» як місце для молитв. Уособлення незламності українців у Празі

Країни ЄС продовжать захист українських біженців до березня 2024 року

Майже вісім місяців життя за кордоном: як живуть українці у Чехії

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини