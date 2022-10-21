Чи винна Росія у загибелі цивільних? Розмова з організатором демонстрацій у Празі

За демонстраціями стоїть і збанкрутілий підприємець Ладіслав Врабел, якого редакція запитала, чому хтось організовує такі заходи, що спонукає його до цього та чи визнає він зв’язок із Росією.

В інтерв'ю він пояснює, що незадоволений тим, як влаштоване життя у Чехії. Хоча серед спікерів і прихильників скликаних ним демонстрацій є й відомі обличчя проросійської та дезінформаційної сцени, в інтерв’ю він заперечує, що ці протести мають проросійський характер.

«Нам потрібно припинити підтримувати ту чи іншу сторону. Ця війна двостороння. Я не граю у цей футбол, тут є люди, які хочуть миру. Винні обидві сторони конфлікту», – каже він.

Наприкінці розмови Ладіслав Врабел відмовився відповідати на запитання журналістки Марії Бастлової, хто, на його думку, відповідальний за загибель мирних жителів в Україні. Після цього він передчасно завершив інтерв'ю.

Як би Ви представилися?

Неважливо, хто такий Ладіслав Врабел, важливий передусім план протестів «Чехія на першому місці».

Я – незадоволена людина. Людина, яка незадоволена тим, як влаштоване життя у Чехії. Мені не подобається те, що робить наш уряд, мені не подобається те, що робили попередні урядовці. Мені не подобається, що глобалісти, глобалістські еліти фактично віджимають у нас наше майно, що за останні 30 років майном Чехії заволоділи якісь глобалістські фінансові структури. Мені не подобається, що американський військово-промисловий комплекс, сьогодні це НАТО, втягує нас у війну тощо. Я просто людина, якій не подобаються такі речі.

«Чехія на першому місці» – чиєю ідеєю була ця демонстрація?

Я не організатор, я той, хто збирав людей. Це була моя ідея, навіть назва була моєю ідеєю. Я радився з другом з Німеччини, сидів із ним за столом, і він запитав, чи не хочу я зробити щось схоже на те, що зробив Дональд Трамп, щось на зразок «Спочатку Америка» (America first). Тож я подумав, що так, це гарна ідея.

Організовані Вами демонстрації є явно проросійськими, «дружніми» до режиму Володимира Путіна, до режиму, який багато місяців коїть воєнні злочини в Україні. Ви також проросійськи налаштований ?

Ця демонстрація проходить під назвою «Чехія на першому місці». Ми стурбовані подіями у Чехії, тим, що тут відбуватиметься. Мені не цікавить те, що відбувається в Росії.

Вас фінансує якась російська організація?

Жодна російська організація мене не фінансує, мене фінансує моя робота.

Чому Ви даєте слово російським пропагандистським ЗМІ, які чеська служба безпеки неодноразово визнавала загрозою для чеської демократії, якщо Ви кажете, що Чехія на першому місці?

Це ви поширюєте лише пропаганду, це ви загроза для Чехії. Вони принаймні дали мені договорити. Такі ЗМІ, як ваше, є набагато більшою загрозою, оскільки ви поширюєте пропаганду у Чехії.

На своїх демонстраціях Ви збираєте підписи під петицією проти уряду прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали і стверджуєте, що якщо зберете 2,3 мільйона підписів, то президент відправить уряд у відставку. Як Ви до цього прийшли?

Пан Президент підтвердив це вчора (у понеділок – ред).

Це неправда. У Конституції про це не йдеться. Чи не могли б Ви процитувати мені цей уривок?

Але це правда, це стаття 62 а) Конституції, де написано, що президент республіки звільняє та призначає прем'єр-міністра та членів уряду, а те, що президент звільняє та призначає членів уряду, звісно, обумовлено іншими параграфами, але те, що він призначає і відкликає прем'єр-міністра, нічим не обумовлено. Звісно, ​​законодавчі можливості там є, можливо, пан президент не хоче їх бачити, тому що він звик до якоїсь усталеної традиції, але щодо Конституції як такої, то він має на це повноваження.

Це неправда, процитуйте мені, будь ласка, конкретний уривок, де в Конституції написано, що президент може відправити уряд у відставку на підставі петиції?

Ніде не написано, що він може зробити це на підставі петиції, там написано, що він може відправити чеський уряд у відставку без будь-яких умов, і це стаття 62. Я не маю її перед собою, але це розділ 62, подивіться його, Ви ж вмієте читати.

Я запитую, чи не обіцяєте Ви людям повну нісенітницю? Президент Мілош Земан абсолютно однозначно сказав, що він не може нічого такого зробити, тому що ми живемо у правовій державі і він не має повноважень відправляти уряд у відставку на підставі якоїсь петиції.

Ніхто не казав, що він може відправити уряд у відставку на підставі петиції. Петиція – це просто висловлення думки громадян, щоб пан президент бачив, скільки людей дотримується думки, що уряд потрібно відправити у відставку.

Ви обіцяєте дурниці, щось неможливе.

Не кажіть такого. Через вас Чехія втручається у війну, ви даєте неправдиву і абсолютно протилежну інформацію.

Про що?

Ваша пропаганда про Росію. Ваш наратив, він, насправді, протилежний. Ви підтримуєте війну в Україні. Ви намагаєтесь набрехати людям, що треба йти воювати, що треба надсилати Україні зброю, це не так, бо не потрібно, не потрібно давати зброю для війни. Навпаки, потрібно говорити про мир, а ви розв’язуєте цю війну і як ЗМІ підтримуєте її.

Ви думаєте, що ми розв’язуємо війну? Це ми скидаємо бомби на мирних жителів, на дітей в Україні? Скажіть мені, хто винуватець. Хто пускає ракети по цивільних?

Ви як видання Seznam Zprávy підтримуєте відправку ракет. Треба перестати підтримувати ту чи іншу сторону. Ця війна двостороння. Я не граю у цей футбол, тут є люди, які хочуть миру. Винні обидві сторони конфлікту, потрібно говорити про мир.

У цій війні є десятки тисяч загиблих цивільних, яких вбивають, хтось має відповідати за ці вбивства. Цих мирних жителів значною мірою вбиває Росія своїми нападами, тому я запитую Вас, чи несе Росія відповідальність за вбивства мирних жителів в Україні? І не бійтеся відповідати.