Українських асистентів вчителів підтримають до кінця навчального року

До 30 листопада школи отримають від держави понад 110 мільйонів крон на зарплати та інші витрати, пов’язані з роботою українських асистентів вчителів. Гроші вони мають отримати через регіональні органи влади та мерію Праги. Про це йдеться у матеріалах Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії, а також у статистиці директора департаменту початкової освіти Міхала Чернего.

Фінансово роботу українських асистентів Чехія забезпечить до кінця грудня. Проте, за словами Чернего, підтримка має тривати щонайменше до кінця навчального року. Це підтвердила і речниця Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії Анета Леднова.

Метою роботи українського асистента вчителя є підтримка інтеграції біженців з України до шкіл Чехії. Відповідно до законодавства, асистенти не повинні вільно володіти чеською мовою, але мають знати її на достаньому рівні, щоб спілкуватися в школі. Крім того, спеціальний закон, відомий як «Лекс Україна», дозволяє школам укладати з ними трудові угоди на термін менше 12 місяців.

По фінансову допомогу цьогоріч найчастіше зверталися початкові школи. Підтримку, за словами Чернего, отримали 566 шкіл, в яких навчається 17 386 українських школярів. Гроші також отримали 178 дитсадків і вісім загальноосвітніх шкіл.

Найбільше грошей для українських асистентів отримають школи Праги. У столиці за підтримкою звернулися 32 дитсадки, 101 початкова школа та одна середня школа. Загалом Прага отримає близько 28,9 мільйонів крон. У Середньочеському краї українські асистенти працюють у 122 школах, які заробляють близько 17,3 мільйонів крон. У Південно-Моравському краї асистенти є в 75 школах, які отримують приблизно 8,6 мільйонів. Найменше українських помічників працює в Оломоуцькому краї, де школи отримують підтримку в розмірі близько 3 мільйонів крон.