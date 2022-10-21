Українських асистентів вчителів підтримають до кінця навчального року

Článek
До 30 листопада школи отримають від держави понад 110 мільйонів крон на зарплати та інші витрати, пов’язані з роботою українських асистентів вчителів. Гроші вони мають отримати через регіональні органи влади та мерію Праги. Про це йдеться у матеріалах Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії, а також у статистиці директора департаменту початкової освіти Міхала Чернего.
Фінансово роботу українських асистентів Чехія забезпечить до кінця грудня. Проте, за словами Чернего, підтримка має тривати щонайменше до кінця навчального року. Це підтвердила і речниця Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії Анета Леднова.
Метою роботи українського асистента вчителя є підтримка інтеграції біженців з України до шкіл Чехії. Відповідно до законодавства, асистенти не повинні вільно володіти чеською мовою, але мають знати її на достаньому рівні, щоб спілкуватися в школі. Крім того, спеціальний закон, відомий як «Лекс Україна», дозволяє школам укладати з ними трудові угоди на термін менше 12 місяців.
По фінансову допомогу цьогоріч найчастіше зверталися початкові школи. Підтримку, за словами Чернего, отримали 566 шкіл, в яких навчається 17 386 українських школярів. Гроші також отримали 178 дитсадків і вісім загальноосвітніх шкіл.
Найбільше грошей для українських асистентів отримають школи Праги. У столиці за підтримкою звернулися 32 дитсадки, 101 початкова школа та одна середня школа. Загалом Прага отримає близько 28,9 мільйонів крон. У Середньочеському краї українські асистенти працюють у 122 школах, які заробляють близько 17,3 мільйонів крон. У Південно-Моравському краї асистенти є в 75 школах, які отримують приблизно 8,6 мільйонів. Найменше українських помічників працює в Оломоуцькому краї, де школи отримують підтримку в розмірі близько 3 мільйонів крон.
На початку нового навчального року міністр освіти Владімір Балаш заявив, що до чеських шкіл прийшли від 57 тисяч до 60 тисяч українців. Точну кількість Міністерство освіти поки не оприлюднило. У червні, за даними міністерства, у Чехії викладали близько 550 українців та майже 880 працювали на непедагогічних посадах.