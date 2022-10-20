Тролейбуси та трамваї, подаровані Прагою і Брно, вже на шляху до України

Сьогодні тролейбуси «14Тр» з номерами «3240», «3280» і «3284» виїхали до українського Харкова. «Я дуже рада, що нам вдалося виконати обіцянку, яку ми дали нашому партнеру. Такий же транспорт вже їздить в Харкові. Тож місцеві водії, а також техніки та інші працівники перевізника мають досвід роботи з ними», – пояснила міська головиня міста Брно Маркета Ванькова.

Усі три тролейбуси повністю придатні до експлуатації, транспортна компанія Брно планувала вивести їх з експлуатації найближчими місяцями. «Ми поступово замінюємо ці машини на сучасніші, тож можемо обходитися без них. Хоча вони датуються початком 1990-х років, вони в дуже хорошому технічному стані. Загалом з 1982 року транспортна компанія придбала 123 одиниці цього надійного типу тролейбуса», – зазначив генеральний директор компанії «DPMB» Мілош Гавранек.

Транспортування до України забезпечує Альберт Фікачек, який є ініціатором допомоги. «Завантаження відбулося в четвер вранці в депо Комін. Тролейбуси мають прибути до України на початку наступного тижня», – сказав він. Брно планує подарувати Україні ще два трамваї «T3» і три тролейбуси «14Tr».

Празькі трамваї скоро будуть в Україні

Обіцяний транспорт до України сьогодні відправила і Прага. Про це у Твіттері повідомив міський голова чеської столиці Зденек Гржіб.

Posíláme na Ukrajinu pražské tramvaje! 🚋

Ukrajinská města potřebují k svému chodu fungující dopravu. Bohužel ruská agrese míří i na civilní cíle včetně dopravních. Třeba už v březnu zasáhl ruský útok vozovnu v Charkově s tramvajemi nakoupenými z Prahy ještě před válkou v 2011. pic.twitter.com/sMrMbXyE0M — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 20, 2022

«Українським містам потрібен працюючий транспорт. На жаль, російська агресія цілить і у цивільні об’єкти, у тому числі транспортні. Наприклад, у березні російська атака зруйнувала депо у Харкові з трамваями, купленими в Празі ще у ​​2011 році», – написав він.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +10