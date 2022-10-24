Питання українців: Договір оренди житла в Чехії. На що звернути увагу?

Що має бути прописано в договорі оренди житла? Чи має право орендодавець відмовити орендатору в прописці? Про це редакція поспілкувалася з юристом організації «InBáze» Томашем Звонічкем.

Чи слід взагалі укладати договір оренди житла в Чехії?

Так, відповідно до Цивільного кодексу (закон č. 89/2012 Sb.) договір оренди житла завжди повинен укладатися в письмовій формі. Однак, якщо він не укладений письмово, наприклад, через те, що орендодавець запізнюється з наданням письмової форми або взагалі не хоче його підписувати, це не має значення. Оскільки правовідносини найму житла вже склалися і орендатор користується квартирою на законних підставах.

На що варто звернути увагу українцю під час підписання договору оренди?

Перед підписанням договору слід укласти акт прийому-передачі житла та перевірити його стан. В ідеалі - зробити фото- та відео-зйомку, а також перевірити, щоб у договорі було зазначено саме це житло і що орендодавець є його власником.

Також у договорах оренди житла часто прописані зобов’язання, які суперечать закону. Наприклад, договірні штрафи, які перевищують трикратний розмір орендної плати, завдаток (кауце), що перевищує трикратний розмір орендної плати, заборона на реєстрацію постійного місця проживання, заборона на утримання домашніх тварин, заборона на куріння тощо.

У договорі оренди має бути зазначена вартість орендної плати та термін її сплати, коригування платежів за комунальні послуги та визначення терміну оренди. Якщо договір оренди укладено на фіксований термін (наприклад, рік), бажано домовитися про можливість його розірвання.

Яка система сплати за електроенергію в Чехії? Це частина договору?

Зазвичай енергопостачання є частиною платежів за послуги, пов'язані з орендою нерухомості. Орендатор завжди сплачує орендодавцю регулярні щомісячні аванси. Після закінчення розрахункового періоду вони перераховуються.

Але також можна домовитися про те, що орендатор сам сплачуватиме енергопостачання. Тоді він сам обирає постачальника електроенергії, з яким укладає договір від свого імені, і сплачує постачальникам за електроенергію.

Чи може власник квартири змінити вартість оренди?

Якщо це оренда на відповідний термін, збільшення орендної плати зазвичай неможливе, але це можна обговорити в договорі. Якщо це оренда на невизначений термін, у такому разі підвищення орендної плати можливе, але загальне підвищення за останні три роки не може перевищувати 20 відсотків.

Якщо українець вирішив повернутися до України, які його дії?

Йому слід звернутися до орендодавця і попросити його розірвати договір оренди за домовленістю. Слід звернути увагу на те, що розірвати договір оренди на визначений термін до закінчення періоду (якщо це не було погоджено), на який він був укладений, як правило, неможливо.