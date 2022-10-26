Грип швидко поширюється серед маленьких дітей, лікарі закликають вакцинуватися

«Вакцинуватися проти грипу і коронавірусу можна в один день, будь-якою іншою вакциною, але кожне щеплення вводиться в інше місце», – пояснив голова Чеського вакцинологічного товариства Роман Хлібек.

За його словами, грип вже починає посилено поширюватися серед дітей дошкільного віку до п'яти років.

«Повторюється сценарій минулих років, на грип починають хворіти діти дошкільного віку, і зараз ці діти вже переступили епідемічний поріг у Чехії», – сказав епідеміолог під час прес-конференції.

За його оцінками, ближче до різдвяних свят хвороба поширюватиметься серед старших дітей шкільного віку та молоді. Після Нового року може спалахнути епідемія серед людей похилого віку та інших дорослих.

Грип загрожує дітям

Подібні попередження про початок грипу надходять і з-за кордону. Повідомляти про різкий і ранній початок сезону грипу минулого тижня почали і у Великій Британії. При цьому найчастіше хворіють саме діти.

«Ми звертаємося передусім до батьків, щоб потім вони не були неприємно здивовані – кількість госпіталізацій нині зростає серед дітей до п’яти років. Тому ми заохочуємо до якнайшвидшої вакцинації», – заявила кілька днів тому Мері Рамзі, директорка програм охорони здоров’я Агентства охорони здоров’я Великобританії (UKHSA).

Однак темпи вакцинації у Чехії значно відстають. За даними Держінституту охорони здоров’я, серед людей у групі ризику рівень вакцинації щороку не перевищує 25 відсотків, а загалом вакциновано лише приблизно шість-сім відсотків населення.

За словами Романа Хлібека, від грипу щеплено дуже мало дітей дошкільного віку.

«У нас, на жаль, досі існує думка, що грип дітям не шкодить. Це неправда. Особливо діти дошкільного віку до п'яти років можуть мати ускладнення і серйозніший перебіг. Незалежно від віку, навіть діти, що страждають на астму, епілепсію чи інші неврологічні захворювання можуть мати ризик складнішого перебігу грипу», – розповів експерт виданню Seznam Zprávy.

За його словами, рівень вакцинації вдається покращити, якщо педіатр адекватно пояснює інформацію батькам і дітям. Крім того, допомогти може і нова вакцина, яка вводиться через ніс.

Одне плече, друге плече

Щодо населення загалом, МОЗ закликає не зволікати з вакцинацією без потреби та зробити щеплення як проти грипу, так і проти ковіду.

«COVID-19 та грип спричиняють смерть, особливо в групах ризику. Єдиним правильним варіантом, щоб запобігти важким випадкам і захистити себе та оточуючих, є зробити щеплення», – наголосив міністр охорони здоров’я Властіміл Валек.

«Ми рекомендуємо спочатку звернутися до свого лікаря загальної практики, який замовить обидві вакцини», – додав заступник міністра Йозеф Павловіц. У центрах вакцинації у лікарнях медичні працівники переважно вводять вакцини проти коронавірусу, препаратів проти грипу там зазвичай немає.