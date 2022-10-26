Це свято вважається чеським Днем Незалежності і є нагадуванням про те, що 28 жовтня 1918 року Національний комітет Чехословаччини в Празі оголосив про об'єднання Чехії і сусідньої Словаччини у Республіку Чехословаччину. Чехи згадують цей день навіть після відокремлення від Словаччини 1 січня 1993 року. Словаччина ж після поділу більше не відзначає цей день як національне свято.

Святкування проходять у багатьох місцях Чехії. Важливим місцем є Національний меморіал у празькому парку Вітков, де традиційно проходить військовий парад, хвилина мовчання та покладання квітів до могили Невідомого солдата. А у Празькому Граді президент Чехії нагороджує генеральськими званнями офіцерів Збройних сил Чехії. Крім того, 28 жовтня глава держави традиційно вручає обраним діячам державні нагороди.

Зазвичай державне свято у Чехії означає закриті супермаркети, обмежений рух транспорту та гуляння по всій республіці. Виключенням не стане й 28 жовтня. Цьогоріч свято припадає на п'ятницю, тож на жителів Чехії чекає три вихідних дні.

Крім того, 28 жовтня – неробочий день, коли будуть закриті великі магазини. Це означає, що всі супермаркети, гіпермаркети та інші магазині, площа яких перевищує 200 квадратних метрів, будуть зачиненими. Відкритими залишаються лише невеликі крамнички, наприклад, на вокзалах, заправках або в аеропортах.

Зміни стосуються і громадського транспорту, тож пам'ятайте, що метро, автобуси та трамваї курсують за графіком вихідного дня.