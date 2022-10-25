Один з найбільших фестивалів документального кіно відкриє українська стрічка

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Цьогорічний кінофестиваль «Ji.hlava» відкриє документальний фільм української режисерки Оксани Мойсейнюк «8 день війни». Ця стрічка розповідає про один день з життя української діаспори в Чехії та допомогу закордонних українців своїй Батьківщині в перші дні російського вторгнення в Україну.
«У конкурсі будуть представлені чеські документальні фільми, які вийшли цього року. Тому гадаю, що кінострічка саме української авторки - виняток за багато років фестивалю. Фільм візьме участь у конкурсній програмі «Czech Joy». З другої половини листопада стрічка вийде у прокат у празьких кінотеатрах», - розповіла редакції режисерка.
Другою українською прем’єрою на фестивалі стане фільм Євгена Афінеєвського «Свобода в вогні: Боротьба України за свободу». Стрічка розповідає про події, які переживають українці під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Третьою української стрічкою, яку побачать всі відвідувачі фестивалю, стане документальний фільм Ірини Стеценко про музичний гурт Dakh Daughters «Рози. Фільм-кабаре».
Автором нагород фестивалю цього року вкотре є чесько-аргентинський художник Федеріко Діас, який для їхнього створення використовує штучний інтелект. Автором фестивального синглу став італійський режисер Роберто Мінервіні, який живе в США. Саме йому два роки тому фестиваль присвятив ретроспективу.
На сьогоднішньому святковому вечорі організатори вручать нагороду «Krátká radost» короткометражному фільму, якого обрала громадськість. Відзначать також найкращу документальну книгу та продюсерів.
У рамках вечора відбудеться вручення премії «Respekt» за найкраще телевізійне, відео- чи онлайн-розслідування минулого року на політичну чи соціальну тематику. Спільно з фестивалем цю премію вже 16-й рік оголошує щотижневик «Respekt».
Вручення головних нагород фестивалю відбудеться 30 жовтня. Нагороду за внесок у світовий кінематограф від фестивалю отримає Душан Ханак, яскравий представник чехословацької нової хвилі 1960-х років. Його фільм «Картини старого світу» відкриє фестиваль у суботу ввечері.
Їглавський кінофестиваль є найбільшим майданчиком для показу документальних фільмів у Центральній та Східній Європі, на якому щороку демонструється близько 300 документальних фільмів.
Минулого року найкращим чеським документальним фільмом на фестивалі стала кінокартина «Братство». Серед світових документальних фільмів найбільше переконав журі словацький фільм «Чіара».