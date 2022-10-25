Один з найбільших фестивалів документального кіно відкриє українська стрічка

Цьогорічний кінофестиваль «Ji.hlava» відкриє документальний фільм української режисерки Оксани Мойсейнюк «8 день війни». Ця стрічка розповідає про один день з життя української діаспори в Чехії та допомогу закордонних українців своїй Батьківщині в перші дні російського вторгнення в Україну.

«У конкурсі будуть представлені чеські документальні фільми, які вийшли цього року. Тому гадаю, що кінострічка саме української авторки - виняток за багато років фестивалю. Фільм візьме участь у конкурсній програмі «Czech Joy». З другої половини листопада стрічка вийде у прокат у празьких кінотеатрах», - розповіла редакції режисерка.

Другою українською прем’єрою на фестивалі стане фільм Євгена Афінеєвського «Свобода в вогні: Боротьба України за свободу». Стрічка розповідає про події, які переживають українці під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Третьою української стрічкою, яку побачать всі відвідувачі фестивалю, стане документальний фільм Ірини Стеценко про музичний гурт Dakh Daughters «Рози. Фільм-кабаре».

Автором нагород фестивалю цього року вкотре є чесько-аргентинський художник Федеріко Діас, який для їхнього створення використовує штучний інтелект. Автором фестивального синглу став італійський режисер Роберто Мінервіні, який живе в США. Саме йому два роки тому фестиваль присвятив ретроспективу.

На сьогоднішньому святковому вечорі організатори вручать нагороду «Krátká radost» короткометражному фільму, якого обрала громадськість. Відзначать також найкращу документальну книгу та продюсерів.

У рамках вечора відбудеться вручення премії «Respekt» за найкраще телевізійне, відео- чи онлайн-розслідування минулого року на політичну чи соціальну тематику. Спільно з фестивалем цю премію вже 16-й рік оголошує щотижневик «Respekt».

Вручення головних нагород фестивалю відбудеться 30 жовтня. Нагороду за внесок у світовий кінематограф від фестивалю отримає Душан Ханак, яскравий представник чехословацької нової хвилі 1960-х років. Його фільм «Картини старого світу» відкриє фестиваль у суботу ввечері.

Їглавський кінофестиваль є найбільшим майданчиком для показу документальних фільмів у Центральній та Східній Європі, на якому щороку демонструється близько 300 документальних фільмів.