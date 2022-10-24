Вечір української поезії. Поезії, що об'єднує

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25 жовтня у затишному театрі в центрі Праги «Divadlo MA» відбудеться «Вечір української поезії». Професійні актори під музичний супровід та танцювальну імпровізацію читатимуть вірші про війну, любов, життя і мрії. Серед творів відомі поезії Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Юрія Іздрика, Василя Симоненка, Ліни Костенко тощо.
«Вечір української поезії - це про єднання. Єднання через творчість. Через спільний контекст, який зараз зрозумілий лише українцям», - зазначає організаторка зустрічі, українська письменниця-романістка Каріна Армлос, яка проживає в Празі. Саме вона у вересні 2020 року створила «Книжковий клуб у Празі», метою якого є популяризація сучасних українських авторів.
Захід відбудеться о 19 годині 30 хвилин за адресою Žitná 41, Praha 1 - Nové Město.
Вартість квитка 150 крон.