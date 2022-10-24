Вечір української поезії. Поезії, що об'єднує

25 жовтня у затишному театрі в центрі Праги «Divadlo MA» відбудеться «Вечір української поезії». Професійні актори під музичний супровід та танцювальну імпровізацію читатимуть вірші про війну, любов, життя і мрії. Серед творів відомі поезії Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Юрія Іздрика, Василя Симоненка, Ліни Костенко тощо.

«Вечір української поезії - це про єднання. Єднання через творчість. Через спільний контекст, який зараз зрозумілий лише українцям», - зазначає організаторка зустрічі, українська письменниця-романістка Каріна Армлос, яка проживає в Празі. Саме вона у вересні 2020 року створила «Книжковий клуб у Празі», метою якого є популяризація сучасних українських авторів.