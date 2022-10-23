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ZprávyУкраїнські новиниНовий день - новий фільм. Традиційний тиждень українського кіно у Празі

Новий день - новий фільм. Традиційний тиждень українського кіно у Празі

Дарина Дзюба
Foto: Týden ukrajinského filmu, Facebook

Тиждень українського кіно традиційно проходить у празькому кінотеатрі «Atlas».

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10:00

З 8 по 15 листопада у празькому кінотеатрі «Atlas» показуватимуть кінострічки українського виробництва. Організатори обіцяють глядачам насичену програму.

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Вже вкотре у чеській столиці пройде Тиждень українського кіно. У рамках фестивалю будуть представлені нові роботи українського кінематографу, створені протягом 2022 року, а також фільми попередніх років.

Показати обіцяють, наприклад, уже відому українському глядачеві драму «Атлантида», у якій зіграли непрофесійні актори – ветерани АТО, волонтери та військові ЗСУ. Переглянути можна буде і фільм 2014 року «Поводир», а також багато інших цікавих стрічок.

Тиждень українського кіно проходить за підтримки Посольства України у Чехії, Інституту ім. Ґете, громадського об'єднання «Рута», журналу «Український журнал», а також Української ініціативи у Чехії.

Празький кінотеатр «Atlas» знаходиться за адресою Sokolovská 371/1, Прага 8.Показ фільмів проходитиме українською мовою з чеськими титрами.

Придбати квитки можна на сайті кінотеатру ТУТ.

Нижче можна переглянути програму фестивалю:

Foto: Týden ukrajinského filmu, Facebook

Програма фестивалю.

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