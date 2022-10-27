Дослідження: Чому чеські компанії пропонують біженцям некваліфіковану роботу?

Причиною того, що чеські компанії наймають біженців з України переважно на низькокваліфіковані посади, є страх їхнього повернення на Батьківщину. Це з’ясували вчені з Національного інституту дослідження соціально-економічних наслідків захворювань і системних ризиків (SYRI), які провели опитування серед понад шестисот компаній. Результати вони оприлюднили на сайті інституту.

З березня цього року працевлаштування іноземців, які втекли від війни в Україні, спростив закон під назвою «Лекс Україна». Але зазвичай компанії пропонують їм менш кваліфіковані посади. Це, наприклад, робітники на складі, механізатори або підсобні робітники. Основною перешкодою для працевлаштування біженців на більш кваліфіковані посади є недостатнє знання чеської мови.

Ще одним фактором є побоювання, що вони працюватимуть у компанії лише тимчасово, а час та інвестиції на їхнє навчання для більш кваліфікованих посад будуть витрачені даремно. «Компанії стурбовані можливим поверненням українців на Батьківщину. Більш кваліфіковані посади вимагають більших інвестицій у навчання, які можуть бути даремними через їхній від'їзд. Можливе повернення до України є фактором ризику, на який, на відміну від мовних навичок, роботодавець не може вплинути або якимось чином перевірити під час прийому біженців на роботу», – сказав Штепан Мікула з наукової групи SYRI, яка займається питаннями, пов'язаними з ринком праці.

Водночас іноземцям, включно з тими, на яких поширюється дія закону «Лекс Україна», важче підтвердити свою кваліфікацію, ніж чеським претендентам на роботу. Процес є адміністративно складним і, на думку дослідників, заплутаний. Водночас на ринку праці досі існує попит на кваліфікованих працівників різних професій.

«У деяких сегментах нашого ринку праці все ще є дефіцит працівників. Тому було б добре уточнити статус українських біженців із тимчасовим захистом. Правила мають давати чітку перспективу щодо можливості отримання постійного місця проживання. Це б дозволило працівникам зберегти свій нинішній статус на ринку праці, мотивувало б біженців інвестувати в інтеграцію та зменшило б ризик їхнього повернення до України», – додав Мікула.

Дослідження проводилося з жовтня по вересень серед 621 компанії, які є потенційними роботодавцями для українців. Опитування також показало, що компанії знають відмінності працевлаштування біженців, що обумовлює закон «Лекс Україна», і вважають цю правову норму простішою, якщо порівнювати її зі стандартною процедурою працевлаштування іноземців.