Празькі школи нарікають на низький інтерес до вивчення чеської серед українців

З вересня цього року учні старших класів, які навчалися в Чехії не менше одного року, мають право на безкоштовне вивчення мов у 40 середніх школах Праги. Це стало можливим завдяки внесенню змін до постанови про початкову та середню освіту. Учень середньої школи, який не має чеського громадянства, має право на 100-200 годин мовної підготовки протягом десяти місяців.

Згідно з поправкою до постанови, у кожному регіоні має бути принаймні одна школа, визначена для проведення курсів. Наприклад, у Південно-Моравському регіоні таких шкіл вісім, стільки ж шкіл для проведення курсів було виділено і в Пльзеньському краї, де працює близько 50 середніх шкіл.

Групи з вивчення мови створюються, якщо зареєструвалися не менше п’яти учнів. У одній групі чеську мову можуть вивчати максимум 15 іноземців. Заняття також можуть відвідувати й учні шкіл, де не проводиться мовна підготовка.

Проте празькі школи стикаються з відсутністю інтереса до мовних курсів з боку українських школярів. Групу для вивчення чеської не відкрили в гімназії Крістіана Допплера (Gymnázium Christiana Dopplera) у Празі 5 та в готельній школі «Vršovická» в Празі 10. За словами директорки Ренати Паухової, у гімназії ще ніхто не записався до групи, а, за словами шкільної психологині Івани Мачової, у школі в Празі 10 група не була сформована через низьку кількість зацікавлених. Жоден український учень не записався на курси в училищі перукарства (Střední odborné učiliště kadeřnické) в Празі 8. Про це повідомив викладач навчального закладу Ян Георгієв.

Втім, одну групу з п’ятьма іноземцями відкрила бізнес-школа (SŠ obchodní) в Празі 2. Про це повідомив її директор Іво Країчек. Вісім українців відвідують курси в училищі гастрономії (Střední odborné učiliště gastronomie) в Празі 10. Водночас заступниця директора Марта Сокупова наголосила, що загалом школу відвідують 15 біженців. За словами директора Любоша Бауера, у Середній технологічній школі (Střední průmyslové škole) та гімназії «Na Třebešín» організували два курси. Їх відвідують 15 із 20 зареєстрованих українців.

Віт Гофман, представник муніципалітету Праги, додає, що нині неможливо назвати конкретну кількість українських учнів, які відвідують курси чеської мови. «Системна мовна освіта в школах триває лише менше двох місяців, тому оцінити кількість учнів, які відвідують заняття, неможливо. Дані будуть відомі в рамках підсумкового оцінювання після кінця 2022-2023 навчального року», – сказав він.

За словами Марії Чернікової, радниці міністра з Департаменту середньої, вищої професійної та додаткової освіти Міністерства освіти і культури Чехії, мовна підготовка для старшокласників запланована лише на цей навчальний рік.