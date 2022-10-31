Чехія проти страху: заповнений Вацлавак і звернення першої леді

Метою демонстрації з назвою «Чехія проти страху» було висловити солідарність з Україною і наголосити на необхідності захисту демократичних цінностей. Люди в натовпі тримали прапори Чехії, України та Євросоюзу, а у верхній частині площі підняли приблизно десятиметрові стяги. На подіумі виднілися написи «Чехія проти страху» та «Ми впораємося».

«Це не лише про уряд, це про кожного з нас. Давайте покажемо Путіну. Давайте згуртуємося і допоможемо малозабезпеченим людям з України та Чехії. У кожному з нас є величезна сила», – сказали засновники чеської асоціації «Мільйон моментів для демократії» Бенджамін Ролл і Мікулаш Мінарж.

«Російський режим – це терористичний режим. У кожному фільмі про терористів йдеться про те, що з терористами не ведуть переговори, терористам потрібно завдати поразки. Російський режим має бути якомога слабкішим і переможеним», – сказав з трибуни експерт з питань безпеки Європейської організації цінностей Давід Стулік.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +25

Свою історію розповіла і українка Катерина з Донецька, яка не була вдома з 2014 року, адже вісім років тікала від війни. Вона подякувала чехам за допомогу та притулок. Каже, у Чехії почувається безпечно. «Хай живе Чехія!» – додала українка.

До учасників протесту дистанційно долучилася і дружина українського президента Олена Зеленська. Росія, за її словами, бореться проти світла, яке ніколи не згасне. Вона розповіла, що коли після ракетних ударів у Львові під час концерту Львівської філармонії зникло світло, музиканти завершували програму при світлі ліхтариків. А у Києві відвідувачі вернісажу в місцевій галереї приносили свічки та ліхтарики.

Україна, зазначила Олена Зеленська, переживає найчорніший час у своїй історії. Вона нагадала, що останній місяць російські ракети били по електростанціях і теплових об'єктах. «У нас хочуть забрати світло. Заморозити. Залякати», – заявила вона.

Olena Zelenská na akci Česko proti strachu. První dáma Ukrajiny Olena Zelenská dnes promluvila na akci Česko proti strachu v Praze: „Všude se hovoří o tom, že nás čeká těžká zima. Ano, je docela pravděpodobné, že my, Ukrajinci, ji strávíme ve tmě. Ale nenecháme Rusko, aby nás ani celý svět vtáhlo do temnoty. Té samé temnoty, ve které žije Rusko už mnoho let. Tma nikdy nezvítězí. Dokud lidé po celém světě nebudou zavírat oči před naší válkou. Naše světlo nikdy nezhasne.” Děkujeme za podporu, čeští přátelé! Děkujeme za organitaci, Milion chvilek pro demokracii. ______ Перша Леді України Олена Зеленська звернулася сьогодні до учасників багатотисячної демонстрації на підтримку України та демократичних цінностей в Празі. 💬 «Звідусіль говорять про важку зиму, що чекає на нас попереду. Так, можливо, ми, українці, й проживемо її у темряві – але ми не дамо Росії занурити нас та весь світ у пітьму. В ту саму пітьму, у якій сама вона живе вже багато років. Темрява ніколи не переможе. Доки люди в усьому світі не заплющують очі, дивлячись на нашу війну. Наше світло ніколи не згасне». Posted by Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze on Sunday, October 30, 2022

За її словами, Росія давно не воює проти української армії. «Вона воює проти матерів, які без електрики не можуть нагріти та приготувати дитяче молоко для своїх дітей. Вона воює проти дітей, які без електрики не можуть навчатися. Вона воює проти людей похилого віку, які не можуть додзвонитися до своїх близьких чи лікаря без сигналу мобільного», – наголосила вона.