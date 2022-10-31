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ZprávyУкраїнські новиниЧехія проти страху: заповнений Вацлавак і звернення першої леді

Чехія проти страху: заповнений Вацлавак і звернення першої леді

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Серед присутніх на головній площі Праги були як чехи, так і українці.

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12:00

Десятки тисяч людей зібралися вчора на Вацлавській площі на акції протесту проти страху і ненависті, яку організувала асоціація «Мільйон моментів для демократії».

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Метою демонстрації з назвою «Чехія проти страху» було висловити солідарність з Україною і наголосити на необхідності захисту демократичних цінностей. Люди в натовпі тримали прапори Чехії, України та Євросоюзу, а у верхній частині площі підняли приблизно десятиметрові стяги. На подіумі виднілися написи «Чехія проти страху» та «Ми впораємося».

«Це не лише про уряд, це про кожного з нас. Давайте покажемо Путіну. Давайте згуртуємося і допоможемо малозабезпеченим людям з України та Чехії. У кожному з нас є величезна сила», – сказали засновники чеської асоціації «Мільйон моментів для демократії» Бенджамін Ролл і Мікулаш Мінарж.

«Російський режим – це терористичний режим. У кожному фільмі про терористів йдеться про те, що з терористами не ведуть переговори, терористам потрібно завдати поразки. Російський режим має бути якомога слабкішим і переможеним», – сказав з трибуни експерт з питань безпеки Європейської організації цінностей Давід Стулік.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy

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Свою історію розповіла і українка Катерина з Донецька, яка не була вдома з 2014 року, адже вісім років тікала від війни. Вона подякувала чехам за допомогу та притулок. Каже, у Чехії почувається безпечно. «Хай живе Чехія!» – додала українка.

До учасників протесту дистанційно долучилася і дружина українського президента Олена Зеленська. Росія, за її словами, бореться проти світла, яке ніколи не згасне. Вона розповіла, що коли після ракетних ударів у Львові під час концерту Львівської філармонії зникло світло, музиканти завершували програму при світлі ліхтариків. А у Києві відвідувачі вернісажу в місцевій галереї приносили свічки та ліхтарики.

Україна, зазначила Олена Зеленська, переживає найчорніший час у своїй історії. Вона нагадала, що останній місяць російські ракети били по електростанціях і теплових об'єктах. «У нас хочуть забрати світло. Заморозити. Залякати», – заявила вона.

За її словами, Росія давно не воює проти української армії. «Вона воює проти матерів, які без електрики не можуть нагріти та приготувати дитяче молоко для своїх дітей. Вона воює проти дітей, які без електрики не можуть навчатися. Вона воює проти людей похилого віку, які не можуть додзвонитися до своїх близьких чи лікаря без сигналу мобільного», – наголосила вона.

«Всі говорять про те, що нас чекає важка зима. Цілком ймовірно, що ми, українці, проведемо її в темряві. Але ми не дамо Росії затягнути ні нас, ні весь світ у темряву. У ту саму темряву, в якій багато років живе Росія. Темрява ніколи не переможе», – сказала Олена Зеленська.

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