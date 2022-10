Чехія проти страху: заповнений Вацлавак і звернення першої леді

První dáma Ukrajiny Olena Zelenská dnes promluvila na akci Česko proti strachu v Praze: „Všude se hovoří o tom, že nás čeká těžká zima. Ano, je docela pravděpodobné, že my, Ukrajinci, ji strávíme ve tmě. Ale nenecháme Rusko, aby nás ani celý svět vtáhlo do temnoty. Té samé temnoty, ve které žije Rusko už mnoho let. Tma nikdy nezvítězí. Dokud lidé po celém světě nebudou zavírat oči před naší válkou. Naše světlo nikdy nezhasne.” Děkujeme za podporu, čeští přátelé! Děkujeme za organitaci, Milion chvilek pro demokracii. ______ Перша Леді України Олена Зеленська звернулася сьогодні до учасників багатотисячної демонстрації на підтримку України та демократичних цінностей в Празі. 💬 «Звідусіль говорять про важку зиму, що чекає на нас попереду. Так, можливо, ми, українці, й проживемо її у темряві – але ми не дамо Росії занурити нас та весь світ у пітьму. В ту саму пітьму, у якій сама вона живе вже багато років. Темрява ніколи не переможе. Доки люди в усьому світі не заплющують очі, дивлячись на нашу війну. Наше світло ніколи не згасне».