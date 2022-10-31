Чи можна все ж таки продовжити термін дії закордонного паспорта в консульстві?

Як раніше повідомляло Посольство України у Чехії, в українських консульських установах за кордоном припиняється прийняття заяв громадян щодо продовження терміну дії закордонних паспортів. Це стосується і внесення інформації про дитину до закордонного паспорта одного з батьків. Так, замість продовження старого закордонного паспорта українцям пропонується оформлювати новий документ. Постанова набула чинності 28 жовтня.

Постановою Кабінету міністрів України від 18 жовтня 2022 р. №1185 внесено зміни до Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який попередньо був запроваджений Постановою КМ України від 28 лютого 2022 р. №170 у зв’язку із введенням в дію закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

Проте вже за кілька днів після цієї інформації Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про те, що розгляд заяв щодо продовження терміну дії паспортів в консульствах України планують відновити.

Причиною, зазначають у міністерстві, стала висока вартість виготовлення нового документу, яка є непосильною для багатьох українцїв, що були змушені покинути власну домівку і втекти до європейської країни. Крім того, без діючого паспорта людина за кордоном не має права ані на оформлення допомоги на проживання, ані на працевлаштування, ані на відкриття банківського рахунку.

«Ініціатива відновлення процедури продовження закордонних паспортів консульськими установами України була підтримана МЗС, ДМС та Мінреінтеграції під час засідання Координаційного штабу з питань повернення до України громадян з ТОТ та третіх країн», – йдеться на сторінках Мінреінтеграції.

Так, заплановані зміни дозволять українцям, термін дії паспортів яких завершується, продовжувати їх безкоштовно.

В установі обіцяють – Міністерство закордонних справ вже готує проєкт відповідної постанови, яка має бути схвалена найближчим часом.

Паспорти громадян України

У Мінреінтеграціі також повідомили, що згідно із нещодавно прийнятою постановою уряду, паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, залишаються чинними.

Відтак, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.