Другий візит із початку вторгнення. Чеська делегація знову прибула до Києва

Як і під час першого візиту у середині березня, до України прем'єр-міністр і члени уряду прибули потягом. На пероні його привітав колишній посол у Чехії, а нині заступник міністра закордонних справ України, Євген Перебийніс.

Як повідомило «Чеське телебачення», участь у зустрічі з українським урядом взяли три віце-прем'єри та чотири міністри.

Česká vládní delegace dorazila do Kyjeva. Právě si prohlíží trosky domu, na který zaútočil sebevražedný dron. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/eBKoBccO7l — Patrik Salát (@PatrikSalat) October 31, 2022

Вранці у чеському уряді зазначили, що участь у переговорах з українськими колегами візьмуть міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, міністр праці та соціальних справ Мар’ян Юречка, міністр охорони здоров’я Властіміл Валек, міністерка оборони Яна Чернохова, міністр закордонних справ Ян Ліпавський, міністр фінансів Збинек Станюра та міністр транспорту Мартін Купка.

Зі своїми українськими колегами представники чеського уряду обговорили післявоєнну відбудову України чи питання українських біженців на території Чехії. У зв'язку зі вторгненням Росії в Україну спільне засідання двох урядів супроводжувалося суворими заходами безпеки.

«Ми приїхали сюди тоді, коли через загрозу російських ударів в українських містах лунала тривога. Все це нагадує нам про умови, в яких живуть наші українські друзі», – написав у Твіттері Петр Фіала.

Він також запевнив українців, що вони можуть розраховувати на подальшу допомогу від Чехії.

«Я вважаю абсолютно логічним те, що Чеська Республіка продовжуватиме надавати гуманітарну та військову допомогу Україні. Увесь світ зацікавлений у тому, аби ми продовжували надавати військову техніку, щоб українці могли продовжувати свою хоробру боротьбу та ефективно захищатися від російського агресора», – додав прем’єр-міністр Чехії.

Очікується, що чеська делегація зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Foto: Úřad vlády ČR Петр Фіала та члени уряду прямують до Києва, 31 жовтня 2022 року. Foto: Úřad vlády ČR Петр Фіала прибув на київський вокзал. Foto: Úřad vlády ČR У столиці чеська делегація відвідала місця, які зазнали ракетних ударів Росії. Foto: Úřad vlády ČR Петр Фіала з членами уряду з візитом у Києві.

Крім того, прем’єр-міністр Чехії похвалив Україну за чіткі кроки у виконанні умов для шляху до Європейського Союзу. Тому як країна, що нині головує в ЄС, Чехія прагнутиме досягти певних результатів вже цього року.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що до кінця року український парламент готується ухвалити сто законів, необхідних для подальшого просування в інтеграційному процесі.

«Я був приємно вражений тим, як українські друзі працюють над рекомендаціями Єврокомісії та над виконанням необхідних умов», – зазначив Фіала.

Premiér @P_Fiala zahájil česko-ukrajinské mezivládní konzultace s ukrajinským protějškem @Denys_Shmyhal. Následně se připojili členové české a ukrajinské vlády. Hlavními tématy byly vyjádření podpory Ukrajině, pokračování vojenské a humanitární pomoci a poválečná obnova Ukrajiny. pic.twitter.com/n25DbISwJp — Úřad vlády ČR (@strakovka) October 31, 2022