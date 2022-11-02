Міністерство освіти готує зміни щодо вступу іноземців на новий навчальний рік

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Міністерство освіти, молоді та спорту Чехії анонсувало зміни щодо вступу іноземців до середніх шкіл на 2023/2024 навчальний рік. Школярі, які за останні чотири роки принаймні два роки навчалися поза Чехією, не повинні складати вступний іспит із чеської мови. Знання мови у них перевірятимуть шляхом співбесіди. Про це йдеться у проєкті змін до Закону про освіту.
Єдиний вступний іспит до чеських середніх шкіл складається з письмового тесту з чеської мови та літератури та письмового тесту з математики. Іспит централізовано проводить та оцінює Центр оцінювання результатів освіти (CERMAT).
Зокрема, зміни стосуються іноземців, які отримали тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Яких змін слід очікувати?
- Під час процедури прийому на навчання в середніх і вищих професійних школах на 2023/2024 іноземці мають право відмовитися від вступного іспиту з чеської мови, якщо він є частиною вступного іспиту. Знання чеської мови, яке є необхідним для навчання за даним освітнім напрямком, школа перевірятиме шляхом співбесіди.
- На підставі заяви, що додається до заяви про здобуття загальної середньої освіти, іноземці мають право скласти письмовий іспит з математики українською мовою.
- Якщо школа передбачає письмовий вступний іспит, вона має оприлюднити інформацію про те, чи можливо скласти цей іспит українською мовою (максимум до 31.01.2023). Якщо так, абітурієнт може скласти його українською мовою лише на підставі власної заяви, яка додається до заяви про здобуття середньої освіти.
- Якщо школа призначає письмовий вступний іспит лише з чеської мови, для іноземців автоматично збільшується час на складання тесту на 25% і вони мають право користуватися словником.
Які документи повинен надати іноземець?
Для того, щоб під час вступу заявник міг скористатися вищезгаданими змінами, він повинен довести, що є «іноземцем». Так, до заяви потрібно додати оригінальну копію документа про тимчасовий захист, а також:
- заяву на відмову від вступного іспиту з чеської мови;
- заяву про складання єдиного вступного іспиту з математики українською мовою;
- заяву про складання шкільного письмового тесту українською мовою (якщо школа вимагає шкільний письмовий іспит і якщо школа дозволяє складати його українською).