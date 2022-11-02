Міністерство освіти готує зміни щодо вступу іноземців на новий навчальний рік

Під час процедури прийому на навчання в середніх і вищих професійних школах на 2023/2024 іноземці мають право відмовитися від вступного іспиту з чеської мови, якщо він є частиною вступного іспиту. Знання чеської мови, яке є необхідним для навчання за даним освітнім напрямком, школа перевірятиме шляхом співбесіди.

На підставі заяви, що додається до заяви про здобуття загальної середньої освіти, іноземці мають право скласти письмовий іспит з математики українською мовою.

Якщо школа передбачає письмовий вступний іспит, вона має оприлюднити інформацію про те, чи можливо скласти цей іспит українською мовою (максимум до 31.01.2023). Якщо так, абітурієнт може скласти його українською мовою лише на підставі власної заяви, яка додається до заяви про здобуття середньої освіти.