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ZprávyУкраїнські новиниМова, працевлаштування і допомога. У Чехії запустили Український освітній хаб

Мова, працевлаштування і допомога. У Чехії запустили Український освітній хаб

Наталія Драган
Foto: Телеграм-канал проєкту.

Координаторка мережі Українських освітніх хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

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12:00

Українці, які тимчасово перебувають у Чехії, мають змогу безкоштовно відвідувати онлайн заходи та лекції, отримати підтримку та навчатися новим навичкам, які є найзатребуванішими на ринку праці.

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Наприкінці жовтня Міністерство освіти і науки України у співпраці з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти запустили Український освітній хаб у Чехії, в рамках якого українці можуть безкоштовно брати участь в освітніх заходах, майстер-класах та курсах. Відкриття офлайн-формату проєкту заплановано на 2023 рік.

Місія Українського освітнього хабу в Чехії, який реалізовується за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду, – сприяти ефективній інтеграції українців до суспільства, задовольняти їхні потреби та вчити новим навичкам для більшої конкурентоспроможності на місцевому ринку праці.

Foto: Телеграм-канал проєкту.

Проєкт є складовою частиною національної мережі Український освітніх хабів, основним завданням яких є освіта дітей та дорослих задля успішної кар’єри.

«Зацікавленість з-поміж українців в Чехії наразі дуже велика, оскільки українські біженці потребують якомога швидшої інтеграції до умов перебування у новій країні, в чому ми і допомагаємо», - зазначають організатори проєкту.

У рамках проєкту діти віком від 12 років та дорослі мають можливість безкоштовно відвідувати лекції та майстер-класи для отримання необхідних навичок на ринку праці. А саме: отримати консультацію щодо визначення професії відповідно до власних здібностей, навчатися IT-професіям, вдосконалювати українську та англійську мови тощо.

Згодом, за словами організаторів, заплановано відкриття розмовних клубів чеської мови, запрошення представників різних організацій для проведення лекцій про особливості проживання у Чехії та культуру країни.

Наразі проєкт успішно реалізований у Польщі, Німеччині та Великобританії, а також у Словаччині та Угорщині.

Детальніше ознайомитися з проєктом можна ТУТ.

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