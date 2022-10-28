Популярна українська співачка Христина Соловій заспіває в Брно та Празі

Христина Соловій, талановита виконавиця і поетеса, належить до нового покоління української музики, натхненного революцією Майдану 2013-2014 років. Христина - перша артистка, за продюсування якої взявся Святослав Вакарчук.

«У творчому арсеналі співачки 3 альбоми, в яких змішані стилі інді-фолк, бароко-поп та інді-поп. Вона увійшла до рейтингу ТОП-100 найвпливовіших людей України (2017) та ТОП-100 найвпливовіших жінок України (2018) українського журналу «Фокус»», - йдеться на сайті організаторів.

У Чехії співачка дасть два концерти. 1 листопада вона виступить у Брно. Концерт відбудеться о 18 годині у клубі «První Patro» за адресою Dominikánská 342/19.

3 листопада Христина Соловій заспіває в Празі. Виступ пройде о 19 годині у клубі «Futurum Music Bar» за адресою Zborovská 82/7, 150 00 Praha 5-Smíchov.

Foto: https://www.smsticket.cz/ Афіша до концерту Христини Соловій у Празі.

Відеокліп на пісню «Тримай» приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 44 мільйона переглядів.