Чехія хоче однаково підтримувати всіх, хто надав житло біженцям з України

Згідно з чинними правилами, якщо, наприклад, готель чи пансіонат надає переселенцям з України безкоштовне житло, від держави вони можуть вимагати компенсацію у розмірі 350 крон на особу на день.

Так, за розміщення сім’ї з чотирьох осіб постачальник житла тепер може отримати компенсацію у розмірі до 42 тисяч крон. Якщо сім'я з чотирьох осіб проживає в чеській сім'ї, вони мають право на так званий солідарний внесок у розмірі 9 тисяч крон на місяць, якщо вони живуть разом, і 14 тисяч крон, якщо сім'я надає українцям окреме житло.

Міністр праці Мар’ян Юречка заявив, що нині обговорюється питання уніфікації компенсацій, щоб і юридичні особи мали право на так званий внесок солідарності після 150 днів розміщення біженців.

«Це буде предметом найближчих переговорів, щоб принцип солідарного внеску для чеських домогосподарств можна було застосувати і для юридичних осіб, які мають більший житловий фонд. Щоб навіть неурядові організації могли використовувати цей ефективніший і дешевший з точки зору державних витрат інструмент», – відповів міністр на запитання видання Seznam Zprávy.

За його словами, найближчими днями це питання обговорять з Міністерством внутрішніх справ та Асоціацією регіонів.

«Я не буду називати дату, коли система запрацює, останні два тижні ведеться інтенсивна підготовка», – сказав Мар’ян Юречка, додавши, що держава б мала надати юридичним особам таку ж пітримку, як і окремим домогосподарствам.

Безкоштовне розміщення і після 150 днів

У рамках майбутніх змін до закону «Лекс Україна» передбачається, що держава компенсуватиме безкоштовне проживання біженцям лише протягом перших 150 днів.

Вищезазначене щодо виплати так званого солідарного внеску є відповіддю на питання, як Чехія намагатиметься подбати про біженців з України, які не зможуть забезпечити собі власне житло.

«Для нас є вкрай важливим, аби цієї зими не сталося так, що люди не матимуть житло чи дах над головою», – пояснює Юречка.

Раніше організації, що допомагають біженцям, розкритикували заплановане обмеження виплати компенсацій на 150 днів.

«На нашу думку, це дуже небезпечно, оскільки подальшого варіанту житла немає», – попередила Магда Фалтова, директорка Асоціації інтеграції та міграції.

«У ньому (законі – ред) не вказано ані перехідний період, ані термін розірвання угоди, або що станеться, якщо біженці не домовляться про ціну, там взагалі не прописані такі речі», – стурбована Бланка Толларова, дослідниця Консорціуму неурядових організацій, що працюють з мігрантами. За її словами, неможливо припинити розміщувати біженців, якщо війна в Україні досі триває.