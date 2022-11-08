Сплата боргу або доступ до особистих даних. «VZP» застерігає від шахраїв

Страхова компанія «VZP» застерігає від надсилання даних для отримання доступу до своїх рахунків або інших персональних даних, які часто вимагають шахраї. У компанії наголошують, що «VZP» не вимагає таких даних від своїх клієнтів. Тож слід пам'ятати, що йдеться про так званий вішинг – шахрайство, пов'язане з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої особистої інформації.

Пам'ятайте, що «VZP» ніколи не інформує про заборгованість своїх клієнтів у такий спосіб. Клієнти компанії повинні ігнорувати такі дзвінки, а у разі сумнівів звертатися на інформаційну лінію за телефоном 952 222 222.

Якщо страховій компанії потрібно повідомити клієнта про виникнення заборгованості, вона, як правило, надсилає йому лист поштою або смс-повідомлення, якщо клієнт заздалегідь погодив цей спосіб зв’язку. Крім того, кожен клієнт «VZP» може самостійно перевірити стан виплат медичного страхування у застосунку «MojeVZP».

Як зазначають у страховій компанії, шахраї намагаються отримати особисті дані клієнтів. На перший погляд такі електронні листи виглядають справжніми, що часто переконує адресата натиснути на вказане посилання. Так, зазвичай користувач переходить на шахрайські сторінки, де у нього запитують дані рахунків, платіжних карток або іншу конфіденційну інформацію.

«Дуже часто йдеться про листи з попередженнями про заборгованість через несплату страхових внесків і про необхідність якомога швидше сплатити заборговану суму, інакше справу передадуть екзекуторові», – йдеться у офіційній заяві компанії.

Як визначити, що повідомлення надіслали шахраї?

Домен не відповідає офіційній адресі «VZP». Для спілкування з клієнтами страхова компанія використовує такі електронні адреси: info@vzp.cz або ekk@vzp.cz.

Текст може бути написаний ламаною чеською з граматичними помилками, або містити неперекладені іноземні слова.

Електронний лист може містити підозрілі посилання на невідомі та незахищені сторінки. Це створює враження, нібито ви переходите на веб-сайт «VZP». Але насправді посилання переадресовують на сайт шахраїв.

Шахрайський електронний лист може містити запит на сплату заборгованої суми, включно з номером банківського рахунку, на який має бути надісланий платіж. «VZP» ніколи не надсилає таких повідомлень.

Як може виглядати повідомлення він шахраїв?