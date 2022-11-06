Закохатися в українську літературу за філіжанкою кави

«Книжковий клуб» у Празі існує з 2020 року. Засновницею творчого осередку є українська письменниця-романістка Каріна Армлос, яка проживає у чеській столиці.

Ідеєю створення клубу, за словами Каріни, було залучення українців, які проживають у Чехії, до читання та обговорення сучасної української літератури. «Захопити кожного українця, який живе в Празі, та закохати в сучасну українську літературу. Тож я планувала щомісяця збиратися та за чашечкою кави спілкуватися про прочитану книжку, яку було обрано шляхом голосування на попередній зустрічі», - розповіла письменниця редакції.

Foto: З архіву Каріни Армлос. Афіша до літературної зустрічі.

Каріна Армлос зізнається, що сучасну українську літературу почала читати не так давно, десь з 2019 року. Відтоді, коли вирішила видати свою книгу українською, бо хотіла вивчати ринок. «Однак, коли почала знайомитися з новинками того року, мені більше не захотілося зупинятися: «За спиною» Гаськи Шиян, «Клавка» Марини Гриміч, «Гарні новини з Аральского моря» Ірени Карпи та багато інших книжок я прочитала одну за одною. Мені відкрився цілий світ актуальної, дотепної, якісної літератури», - зізнається письменниця.

Тож 9 листопада о 18 годині 30 хвилин «Книжковий клуб» у Празі запрошує всіх бажаючих взяти участь в обговоренні твору Івана-Нечуя Левицького «Над чорним морем».