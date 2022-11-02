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Українські студенти-авіатори проходитимуть практику в Чехії

Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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18:00

Українські студенти зможуть пройти льотну практику у Чехії. Міністерство транспорту та Кабінет міністрів Чехії попередньо надали згоду на її фінансування для 80 українських студентів-авіаторів.

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Чеська авіашкола «F Air», яка здійснює практичну льотну підготовку студентів Чеського технічного університету, у співпраці з Міністерством транспорту та Кабінету міністрів Чехії надасть можливість українським студентам-авіаторам безкоштовно опановувати практичні льотні навички в Чехії.

З цією метою на базі «F Air» розпочато відбір та реєстрацію кандидатів. Станом на 28 жовтня було відібрано 68 студентів, які пройшли усю необхідну реєстрацію, ще 12 реєструються.

«Завдяки співпраці 80 студентів з України зможуть одержати найголовніше для своєї професії – практичні навички, а в майбутньому стати асами цивільної авіації та працювати в українських авіакомпаніях одразу після перемоги над російськими окупантами», - йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

У міністерстві також наголосили, що від початку повномасштабного російського вторгнення українські студенти та курсанти не можуть опановувати практичні льотні навички через чинну заборону здійснювати польоти на території України.

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