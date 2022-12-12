Новий етичний кодекс: Як має поводитися чеський вчитель з вашою дитиною?

Чеські вчителі мають під рукою новий етичний кодекс, який має допомогти їм у різних ситуаціях, а батькам підказати, як має ставитися викладач до їхньої дитини у школі. Можна сказати, що нові правила виникли і як реакція на приїзд українських дітей, точніше на дезінформацію про війну, яку вже раніше розповсюджували деякі чеські вчителі. Нині ж правило заборони поширення дезінформації чітко прописане у кодексі.

Перегляньте ці 10 правил:

1. Вчитель створює середовище, в якому кожна дитина почувається в безпеці.

Коментар: Дитина почувається безпечно у шкільному середовищі та не боїться висловлюватись. Учитель дає учневі можливість сприймати шкільне середовище як добре і справедливе.

2. Учитель бере відповідальність за себе та світ, у якому він живе, і спонукає до цього своїх учнів.

Коментар: Учні та вчителі мають можливість відчути, що означає бути активним громадянином, відповідальним за середовище, співтворцями якого вони є. У такий спосіб і вчитель, і учень підтримують демократичну культуру в школі.

3. Учитель визнає своїх колег та їхню професійну самооцінку. Він постійно аналізує своє викладання та ділиться своїм досвідом з іншими колегами.

Коментар: Викладач надихається діяльністю своїх колег і допомагає їм на всіх етапах професійного розвитку.

4. Учитель поважає права батьків і законних представників учня, сприймає їх як партнерів і прислухається до них.

Коментар: Учитель вміє встановити межі професійної автономії та обґрунтувати свої рішення собі, учням та батькам. Поважаючи конфіденційність і безпеку учня, він етично поводиться з даними про нього та його родину.

5. Учитель уважний до культурних і соціальних відмінностей спільноти, в якій він працює.

Коментар: З позиції своєї професії вчитель бере активну участь у ліквідації упереджень щодо людей різних етнічних груп, національностей, кольору шкіри, релігії, соціального походження, сексуальної ідентичності та орієнтації.

6. Викладач постійно прагне розвивати свою професійну кваліфікацію відповідно до найновіших наукових знань.

Коментар: Учитель свідомо створює простір для вдосконалення власної роботи та себе. Для цього він використовує якісні джерела інформації та критично ставиться до їхньої актуальності.

7. Учитель готує дітей до життя у світі, що постійно змінюється, і послідовно підвищує їхню цифрову компетентність.

Коментар: Учитель наголошує на етичній поведінці в цифровому середовищі, подає приклад і дотримується професійних стандартів навіть в онлайн-світі.

8. Учитель працює стійко, враховуючи власні сили та навколишнє середовище.

Коментар: Викладач активно підходить до викликів, пов'язаних зі змінами клімату, втратами біорізноманіття тощо, але водночас не забуває про себе та свої потреби.

9. Учитель не зловживає своїм службовим становищем і не ставиться до учнів з позиції влади.

Коментар: До всіх учасників навчально-виховного процесу вчитель ставиться пристойно, скромно та з усвідомленням людської гідності. Він розуміє, що будь-які сексуальні та еротичні стосунки між вчителями та учнями неприпустимі.

10. Учитель поєднує навчання у школі з дозвіллям учня.