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ZprávyУкраїнські новиниМовний бар’єр та незнання системи. Деякі біженці не користуються медичною допомогою

Мовний бар’єр та незнання системи. Деякі біженці не користуються медичною допомогою

Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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6:00

Аналітики дослідницької агенції «PAQ Research» з'ясували, що п'ята частина українських біженців, які знайшли прихисток у Чехії, не змогли звернутися до лікаря, хоча й потребували медичної допомоги.

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Незважаючи на те, що біженці з України мають доступ до державного медичного страхування, значна частина з них стикається з проблемою використання медичних послуг. Основні причини – мовний бар'єр, незнання медичної системи Чехії та брак потрібної інформації.

Про це свідчать дані дослідження, яке провели аналітики дослідницької агенції «PAQ Research» у співпраці з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки та Факультетом природничих наук Карлового університету. Опитування, в якому взяли участь 1347 українських біженців, проходило з 5 по 22 вересня 2022 року.

Інші дослідження:

Десята частина сімей не лікувала дітей

Біженці використовують різні форми допомоги щодо інтеграції до чеського суспільства, але в більшості сфер не отримують необхідної підтримки.

50 відсотків українців зазначають, що їм потрібна допомога з пошуком лікаря, наразі 37 відсотків із них вже скористалися якоюсь підтримкою. 46 відсотків біженців після прибуття до Чехії звернулися до лікаря з конкретною проблемою зі здоров’ям. Проте п'ята частина українців не потрапила до лікаря, хоча й потребувала медичної допомоги. 9 відсотків сімей із дітьми мають хронічно хвору дитину, яку в Чехії не лікують належним чином.

Переселенці з України мають доступ до державного медичного страхування. Але, згідно з дослідженням «PAQ Research», 45 відсотків українців стикаються з мовним бар'єром. 38 відсотків вважають проблемою незнання чеської медичної системи або дефіцит інформації, стільки ж біженців стверджує про відсутність місць. За словами деяких українців, лікарі не хочуть їх приймати. Проте, як зазначають автори дослідження, невідомо, чи це спричинено неможливістю домовитися чи, можливо, дискримінація.

Більшість дорослих у Чехії (62 відсотки) ще не мають власного лікаря загальної практики, а у деяких сім'ях (53 відсотки) діти не стоять на обліку у педіатра.

Потрібна допомога українських медпрацівників

Автори дослідження наголошують, що інтеграція до нового суспільства вимагає надання своєчасної та належної медичної допомоги. «Нам потрібно підвищити обізнаність біженців про доступні послуги. Водночас ми маємо допомогти лікарям організувати надходження нових пацієнтів, які недостатньо добре володіють чеською. Наприклад, ми можемо більше залучати українських медичних працівників до надання допомоги та перекладу», - розповідає Яна Леонтієва з Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки.

Дослідження «PAQ Research» також свідчить про те, що стан здоров’я людини пов’язаний з її соціально-економічним статусом. Так, малозабезпечені люди, які не розмовляють чеською мовою або живуть у неякісному житлі, оцінюють своє здоров’я гірше. Це може бути пов’язано і з меншою доступністю медичних послуг, а також зі стресом і погіршенням умов життя, пов’язаних із соціально-економічними труднощами.

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