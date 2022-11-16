Прем'єр Чехії: Росія хоче тероризувати українців і продовжувати нищити країну

У понеділок, 15 листопада, Росія вкотре обстріляла ракетами українські міста. За даними Києва, атаки на об'єкти електричної інфраструктури були наймасштабнішими з початку російського вторгнення. Ситуація в країні, на думку української влади, критична.

За ситуацією в Україні, спричинену російською агресією, ретельно слідкує і весь світ. Чехія, як країна, що нині головує у Євросоюзі, засудила атаку на українські міста.

«Сьогоднішні масовані ракетні удари російської армії по Україні чітко свідчать про те, що Росія хоче тероризувати її народ і продовжувати нищити країну», – відреагував у Твіттері чеський прем'єр-міністр Петр Фіала, який нещодавно відвідав Київ і зустрівся із Володимиром Зеленським.

«Росія хоче воювати, руйнувати і вбивати»

Нині ж увага цілого світу прикута і до Польщі, де вчора, за даними польських ЗМІ, на сході країни стався вибух після падіння двох російських ракет, запущених по Україні. У результаті цього загинуло двоє людей. За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, йдеться про «ескалацію ситуації, навіть якщо це була помилка».

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок ввечері скликав екстрене засідання Ради безпеки. Польща на тлі інциденту підвищила бойову готовність.

Напередодні Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що ракета була російського виробництва. Такі звинувачення, за заявами Москви, є провокативними. Президент Польщі Анджей Дуда є більш обережним щодо висловлювань про походження ракети, заявивши, що польський уряд ще не знає напевно, хто її випустив і де вона була зроблена. За словами глави Білого дому Джо Байдена, малоймовірно, що ракета була випущена з Росії.

«Президент Зеленський запропонував Росії мирні переговори. Відповідь Кремля? Масований ракетний удар, який, окрім України, цілком ймовірно зачепив і Польщу», – написав у соцмережах міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан ще до того, як Польща офіційно підтвердила падіння двох ракет. За його словами, Росія не хоче миру, а хоче війни, руйнування та вбивства.

«Чехії, мабуть, нічого такого не загрожує, але ми зможемо почуватися в цілковитій безпеці тільки тоді, коли Росія піде з України. Ми стоїмо за Україною. Ми стоїмо за Польщею», – додав він.

«Ми висловлюємо співчуття родичам загиблих. Чехія підтримує Польщу», – заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Свою підтримку висловила і голова палати депутатів Парламенту Чехії Маркета Адамова Пекарова.

За словами російських чиновників, своїми діями Захід намагається розв'язати світову війну. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибух на території Польщі свідчить про те, що Захід намагається наблизитися до чергової світової війни. Таку ж думку висловив й глава постійного представництва Росії при ООН Дмитро Полянський.

Російський режим – терористичний

Напередодні Парламент Чехії визнав нинішній російський режим терористичним. Зокрема, законодавці засудили широкомасштабні атаки на українське цивільне населення або ключову енергетичну інфраструктуру. Чеські депутати також не визнають результати так званих референдумів щодо приєднання чотирьох окупованих областей на сході України до Росії. За проєкт постанови проголосували 129 із 156 присутніх депутатів.