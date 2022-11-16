Що відвідати 17 листопада в Чехії? Фестивалі, концерти, виставки

17-го листопада чехи відзначають 33-ту річницю Оксамитової революції. Ця дата вважається Днем боротьби за свободу та демократію, а також Міжнародним днем студента.

«Korzo Národní»

Цього дня по всій країні проходять різноманітні заходи. У Празі більшість з них відбувається на Народній площі, де у 1989 році пройшли студентські протести, які призвели до падіння комуністичного режиму. Щороку під гаслом «Дякуємо, що можемо» (Díky, že můžem) там проходять найбільші святкування – подія з назвою «Korzo Národní». Як зазначають самі організатори, це відкритий культурний простір для вшанування цінностей свободи та демократії.

Цьогорічне свято пройде під гаслом «Ми повинні дбати про свободу», а програма нагадає про актуальні виклики суспільства. Зокрема, відбудеться і дебата на тему російського вторгнення в Україну, а крім культових революційних композицій, на знак солідарності зазвучать українські народні пісні.

Час: з 9 до 21 години

Адреса: Národní třída

Детальніше ознайомитися з програмою можна ТУТ.

«Концерт заради майбутнього»

17 листопада на Вацлавській площі Праги відбудеться «Концерт заради майбутнього». Програма, насичена музикою та виступами найвідоміших громадських та культурних діячів, стане одним із найяскравіших моментів «Фестивалю свободи 2022».

Час: 16 годин 30 хвилин

Адреса: Václavské náměstí, Praha 1

Вартість: безкоштовно

Дні відкритих дверей у Грзанському палаці

Foto: www.kudyznudy.cz Ілюстраційне фото.

На відвідувачів Грзанського палацу (Hrzánský palác) чекає не лише екскурсія інтер’єрами, а й виставки «Символи Республіки» та «Моя держава». Водночас вони можуть насолодитися чудовим краєвидом з тераси, яким милувався найвідоміший орендар палацу – Томаш Гарріг Масарик, який жив тут у 1894-1896 роках.

Екскурсії відбуватимуться організованими групами, кожна займатиме приблизно 40 хвилин.

Час: з 9 до 17 години

Адреса: Loretánská 177/9, Praha 1

Вартість: безкоштовно

Національна галерея безкоштовно

Foto: Wikipedia Commons / Chmee2 Національна галерея у Празі.

Національна галерея (Národní galerie) в Празі запрошує відвідувачів на всі свої постійні експозиції. Цього дня лекційні кафедри всіх корпусів також підготували насичену супровідну програму.

Для безкоштовного відвідування відкриються такі експозиції:

Час: з 10 до 18 години

Вартість: безкоштовно

Національний технічний музей за 80 крон

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Ілюстраційне фото.

З нагоди Дня боротьби за свободу та демократію жителі та гості Праги мають можливість відвідати Національний технічний музей (Národní technické muzeum) за символічну плату – 80 крон з особи. Знижена плата за вхід поширюється лише на головну будівлю в Празі.

Час: з 9 до 18 години

Адреса: Kostelní 1320/42, Praha 7

Вартість: 80 крон

Національний музей безкоштовно

Ілюстраційне фото.

17 листопада жителі та гості Праги зможуть безкоштовно відвідати майже всі корпуси Національного музею:

Час: з 10 до 18 години

Вартість: безкоштовно

Виставка та аукціон картин на підтримку України

17 листопада у Празі відбудеться виставка картин видатних українських художників - Володимира Буднікова і Влади Ралкової, а також фотографа Олександра Чекменьова. Увечері того ж дня розпочнеться аукціон їхніх робіт, який транслюватиметься через аукціонний портал «LiveBid». Кошти, виручені з аукціону, будуть передані Україні.

Час: з 9 до 18 години, аукціон - о 19 годині

Адреса: Topičův salon, Národní 9, Staré Město, Praha 1

Вартість: безкоштовно

Більше інформації за посиланням.

Парад «Оксамитове свято» у Празі

Foto: Сторінка події у Фейсбуці. Запрошення на парад від організаторів.

Парад з назвою «Оксамитове свято» (Sametové posvícení) об'єднає чехів зі студентами, дітьми та батьками з України. Девіз цьогорічної події – «Подорож, яка ще не закінчилася» придумали чеські та українські митці.

Час: з 15 до 19 години

Адреса: Парк «Kampa»

Вартість: безкоштовно

Детальніша інформація за посиланням.

Майстерня квіткового мистецтва

Поштовий музей запрошує любителів природи та малюнків до художньої майстерні на виставку Марини Ріхтерової, де за допомогою тонких ліній та монотипної техніки друку на склі розквітнуть фантазійні квіти. Майстер-клас підходить для дорослих, а також дітей від 8 років. Лекторкою буде Деніса Седлакова.

Час: з 10 до 12 години

Адреса: Nové mlýny 2, Praha 1

Вартість: 50 крон

Сатиричний парад масок

Foto: https://www.kudyznudy.cz/ Ілюстраційне фото.

У День боротьби за свободу та демократію у Празі відбудеться сатиричний парад масок. Учасники заходу сприймають 17 листопада як можливість висловити свою громадянську позицію.

Час: з 14 до 17 години 30 хвилин

Адреса: Hybernská 4, Praha 1

Вартість: безкоштовно

Фестиваль «Оксамитова мрія» у Брно

Foto: Brněnský sedmnáctý Ілюстраційне фото.

Студенти бренських університетів запрошують всіх мешканців міста приєднатися до фестивалю «Оксамитова мрія», який прославляє свободу та демократію.

З програмою заходу можна ознайомитися ТУТ.

Час: з 15 до 21 години

Адреса: Náměstí Svobody, Брно

Вартість: безкоштовно

Виставка дипломів українських студентів у Опаві

Сілезький університет в Опаві виставить дипломи українських студентів, які загинули під час російського вторгнення, не закінчивши навчання. Виставка стане частиною акції «Студенти проти війни», яку університет підготував на честь 17 листопада в рамках Міжнародного дня студента та Дня боротьби за свободу та демократію.

Час: з 15 години

Адреса: Пам'ятник Srdce studentstva на вулиці Mírová