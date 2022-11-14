Гімнастка у руїнах та інші. Відомий художник Бенксі залишив свій слід у Бородянці

У своїх соціальних мережах Бенксі оприлюднив свою останню роботу. Тепер у Бородянці, що постраждала від російського вторгнення, можна побачити малюнок гімнастки, яка робить стійку на руках на руїнах одного з обстріляних росіянами будинків.

Під трьома опублікованими фотографіями він написав лише «Бородянка, Україна».

Інший витвір мистецтва, який Бенксі офіційно не визнав своїм, зображує маленького хлопчика, який перемагає дорослого суперника в дзюдо. Припускається, що він схожий на президента Росії Володимира Путіна, який, як відомо, є фанатом цього виду спорту.

#Banksy in Borodianka. If you know what he means. pic.twitter.com/nAPVqKlK1T — Anastasia Magazova (@a_magazova) November 11, 2022

Третя робота, яку приписують відомому стріт-арт художнику, знаходиться в Ірпені. Пошкоджену сторону будівлі прикрашає гімнастка з бандажем, яка танцює зі стрічкою над отвором від обстрілу у стіні.

Художник, який протягом усієї творчості приховує свою особу, ймовірно, залишив слід і у Києві. Тут він намалював двоє дітей, що сидять на протитанковому їжаку і використовують його як гойдалку.