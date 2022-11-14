Гімнастка у руїнах та інші. Відомий художник Бенксі залишив свій слід у Бородянці

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У своїх соціальних мережах Бенксі оприлюднив свою останню роботу. Тепер у Бородянці, що постраждала від російського вторгнення, можна побачити малюнок гімнастки, яка робить стійку на руках на руїнах одного з обстріляних росіянами будинків.
Під трьома опублікованими фотографіями він написав лише «Бородянка, Україна».
Інший витвір мистецтва, який Бенксі офіційно не визнав своїм, зображує маленького хлопчика, який перемагає дорослого суперника в дзюдо. Припускається, що він схожий на президента Росії Володимира Путіна, який, як відомо, є фанатом цього виду спорту.
#Banksy in Borodianka. If you know what he means. pic.twitter.com/nAPVqKlK1T— Anastasia Magazova (@a_magazova) November 11, 2022
Третя робота, яку приписують відомому стріт-арт художнику, знаходиться в Ірпені. Пошкоджену сторону будівлі прикрашає гімнастка з бандажем, яка танцює зі стрічкою над отвором від обстрілу у стіні.
Художник, який протягом усієї творчості приховує свою особу, ймовірно, залишив слід і у Києві. Тут він намалював двоє дітей, що сидять на протитанковому їжаку і використовують його як гойдалку.
Бенксі, графіті якого вперше з'явилися на стінах англійського міста Брістоль, є одним з найвидатніших сучасних художників. Його особа досі не встановлена, а його роботи, які часто критикують сучасне суспільство, регулярно продаються на аукціонах за сотні тисяч євро. Окрім Британії, свої творіння він залишив на стінах у США, Франції чи палестинському Секторі Газа.