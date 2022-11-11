Центр допомоги біженцям у Карлових Варах працює за новою адресою

За місткістю та плануванням нова будівля, яка досі не використовувалася, є кращою, ніж попереднє приміщення. Крім цього, новий осередок допомоги українцям розташований просто у центрі міста. Перемістивши KACPU до більшої будівлі, Карловарський край хоче підготуватися до можливої ​​більшої хвилі біженців протягом зими. Про це інформагентству «ČTK» повідомив губернатор Петр Кулганек. Вже у середу зранку новий центр відвідали десятки людей.

Дотепер KACPU обслуговувало біженців у приміщенні обласної бібліотеки на околиці міста. «Через невідповідні приміщення та після обговорень з представниками міста Карлові Вари ми домовилися про використання колишньої школи на набережній Яна Палаха. Центр повинен продовжувати працювати як для новоприбулих, так і для біженців, які приїхали раніше, але потребують допомоги з адміністративними питаннями. З 1 січня центр допомогатиме і з продовженням тимчасового захисту», – сказав губернатор.

Нова адреса: Nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary

Єдиний центр допомоги в цьому регіоні працюватиме у понеділок, середу та п’ятницю, крім святкових днів, з 8 до 15 години. У ньому біженці можуть вирішити всі питання, пов’язані з приїздом до Чехії. Крім того, до центру можна звернутися у разі необхідності змінити статус тимчасового захисту, переїхати до нового житла або виїхати до України.

Одразу після початку російського вторгнення в Україну центр допомоги для біженців у Карловарському краї відкрили у приміщенні «KV Arena», де щодня приймали понад тисячу українців. Навесні туди прибували до кількох сотень переселенців. Деякі з них використовували приміщення як тимчасове житло. Коли влітку міграційна хвиля пішла на спад, центр перенесли до приміщення бібліотеки.

З початку російської агресії в Україні у центрі зареєструвалися понад 17,7 тисяч біженців. Згідно з оцінками, близько половини з них фактично проживає в регіоні. Співробітники центру забезпечили житлом майже 5,5 тисяч осіб.