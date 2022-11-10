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ZprávyУкраїнські новиниПразький трамвай вже возить харків'ян. Мер міста подякував Чехії за допомогу

Празький трамвай вже возить харків'ян. Мер міста подякував Чехії за допомогу

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Трамваї, які чеська столиця подарувала Харкову.

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13:53

Від сьогодні у Харкові їздить перший трамвай, який місту нещодавно подарувала Празька транспортна компанія.

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«Це велика підтримка для нашого міста, тому що російські загарбники знищили багато нашої техніки – трамваї, тролейбуси, автобуси. А трамваї – це той вид транспорту, який дуже подобається харків’янам», – розповів інформагентству «ČTK» мер міста Ігор Терехов, який сьогодні взяв участь у запуску першого празького трамвая. Крім того, у місті вже курсують шість автобусів, подаровані містом Пльзень.

Вранці чеський трамвай вирушив з пасажирами від Південного вокзалу та попрямував до проспекту Перемоги. Навіть незважаючи на те, що незадовго до цього у Харкові попередили про загрозу російського обстрілу, трамвай розпочав свій маршрут.

Допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів з Чехії, дуже важлива. Ми дуже вдячні за неї
мер Харкова Ігор Терехов

«Щотижня на маршрутах їздитимуть нові трамваї», – зазначив харківський міський голова. Ще раніше Прага оголосила, що подарує Харкову двадцять трамваїв, вісім з яких, за словами директора департаменту транспорту мерії Івана Кузнєцова, уже прибули до міста. Водночас Ігор Терехов наголосив, що місто також ремонтує трамваї, які постраждали від російських обстрілів.

«Всього пошкоджено 140 трамваїв, 36 з них не підлягають ремонту. Тому допомога, яку ми отримуємо від наших партнерів з Чехії, дуже важлива. Ми дуже вдячні за неї», – сказав журналістам мер Харкова.

Трамваї з Праги, автобуси з Брно

У другій половині жовтня з Праги до Харкова вирушили перші чотири трамваї типу «Т6А5», що раніше були зняті з експлуатації. Їхнє транспортування забезпечила організація «Людина в біді». Харківському транспортному підприємству довелося модифікувати трамваї, а також змінити ширину колії. «Модифікація одного трамвая займає приблизно півтора тижні, якщо у нас є фахівці та матеріал», – пояснив «ČTK» Кузнєцов.

«Зараз по Харкову курсує шість автобусів, подарованих містом Пльзень», – зазначив Кузнєцов, додавши, що сьомий автобус чекає на сертифікат і має з'явитися на маршруті вже наступного тижня. «Пльзень також подарував нам два тролейбуси, ми на них чекаємо. Три тролейбуси приїдуть з Брно», – додав директор департаменту транспорту.

Кузнєцов також звернув увагу на важливу роль автобусів, оскільки останніми тижнями російські війська атакують енергетичну інфраструктуру України, а країна має проблеми з постачанням електроенергії. «Тому нам потрібні автобуси. Вони можуть їздити без електрики. Тому ми дуже вдячні чехам і місту Пльзень. Це велика допомога», – подякував чехам Кузнєцов.

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