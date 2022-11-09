Подарунки для українських дітей. У Чехії стартують різдвяні благодійні збори

«Цьогорічні побажання в деяких випадках були специфічними. Багато дітей хотіли різдвяний вертеп, вогник чи вервицю», – описала Катержіна Біолкова з оломоуцької організації «Arcidiecézní charitа» (ACHO), яка щорічно організовує збір «Різдвяні пакунки для України». Цього року до проєкту залучили 370 дітей.

«Це діти із малозабезпечених сімей, діти-сироти, хворі діти чи діти-інваліди, а тепер й ті, хто через війну втік зі сходу України на захід», – пояснила представниця організації. Збір традиційно присвячений лише дітям, які проживають в Україні. Тим, хто з початку російського вторгнення втік до Чехії зі своїми родинами, організація регулярно допомагає з лютого. Наприклад, надає дітям портфелі та необхідне шкільне приладдя.

Дітям з України допомагає і організація «Diakonie ČCE» в рамках різдвяного збору «Krabice od bot». За словами керівниці збору Зденки Соботової, благодійна організація намагається ніяк не відокремлювати українських дітей від чеських.

««Krabice od bot» завжди була розрахована на всіх потребуючих дітей, які не отримують різдвяних подарунків. Звичайно, цього року ми намагаємося прислухатися до запитів українських ініціатив, які допомагають біженцям у Чехії. Але ми вирішили, що немає причин якось відокремлювати його від збору для чеських дітей», – зазначила Соботова.

«Надія для України» від організації «Людина у біді»

Новий збір перед Різдвом планує і організація «Людина у біді». У рамках проєкту «Справжній подарунок», де люди можуть зробити свій внесок у різні форми допомоги в Чехії та в усьому світі, організація запустить збір з назвою «Надія для України».

Так, всі охочі зможуть пожертвувати коштами у розмірі від тисячі до п’яти тисяч крон. Як нагороду вони отримають офіційний сертифікат, який можна використати як різдвяний подарунок для своїх близьких.

««Людина у біді» допомагає сотням тисяч людей в Україні, а цей подарунковий сертифікат ми перетворимо на те, що буде найнеобхідніше на місці. Незалежно від того, чи йдеться про матеріали для ремонту зруйнованих будинків, забезпечення районів питною водою, де водопроводи були зруйновані вибухами, чи ремонт шкіл», – пояснила Тереза ​​Куровська.