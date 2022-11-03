Понад сто фірм з Чехії хочуть взяти участь у післявоєнній відбудові України

Речник Торгово-промислової палати Чехії Мірослав Діро повідомив, що серед зацікавлених є передусім компанії, що працюють у галузі видобутку та переробки мінеральних ресурсів, машинобудування, будівництва та енергетики. За словами речника, такі підприємства становлять загалом 57 відсотків від загальної кількості заявників. Здебільшого – 61 відсоток – йдеться про компанії середнього розміру, в яких працює від 50 до 250 співробітників, а майже третина претендентів – великі компанії, що налічують понад 250 співробітників. У палаті припускають, що список фірм буде поступово збільшуватися.

Компанії, що займаються видобутком та переробкою корисних копалин, пропонують різні типи обладнання, наприклад дробарки, машини для сортування будівельного сміття та природних заповнювачів, електрообладнання для підземних шахт, сталеві катки, шпали, верстати для видобутку корисних копалин тощо. Водночас вони пропонують й інші послуги, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням цих машин, проєктуванням, транспортуванням для видобутку сировини або дослідженням та пошуком нафти та природного газу.

Інжинірингові компанії пропонують, наприклад, частини або повне лабораторне обладнання, прилади для нафтопереробної та хімічної промисловості, ліфти та їх збірку, кондиціонери та інші продукти. «Однак серед зацікавлених є і компанія, яка спеціалізується на дрібній побутовій техніці або мобільному пожежному обладнанні», – зазначив Мірослав Діро.

Компанії з галузі енергетики, пропонують, наприклад, теплові насоси та радіатори, зарядні станції або утилізацію ядерних та інших відходів. Фірми з галузі будівництва можуть надати бетонні колони, бетонну сталь, опорні конструкції, системи для моніторингу безпеки або розподільні щитки для нових будівель тощо.

За словами речника Торгово-промислової палати Чехії, всі претенденти на участь у післявоєнній відбудові України надають унікальні товари та послуги, тобто серед бажаючих не так багато компаній, які б пропонували однакові послуги. Винятком є ​​фірми, що займаються водопостачанням.