Взимку вона втекла з Харкова, сьогодні її картини виставляють у чеському Пршерові

Виставкові простори у Пасажі чеського міста Пршерова заповнили картини трьох професійних художників з України. Йдеться про Тетяну Коваленко, її батька Івана Коваленка та чоловіка Олександра Винника. На картинах відвідувачі можуть впізнати визначні пам'ятки міста – наприклад, місцевий замок, історичну Горні площу або міські мури, які надихали художників під час їхнього перебування в місті.

Художниця і викладачка образотворчого мистецтва приїхала до Пржерова з десятирічним сином із Харкова наприкінці лютого. «Її подруга з Пршерова, з якою вона познайомилася багато років тому на курсах мистецтва в Хорватії, вмовила її на це», – розповіла подробиці завідуюча виставковою залою у пршеровському Пасажі Марта Яндова.

Про співпрацю з Тетяною чешка домовилася на одному з вернісажів у Пасажі. Це, за її словами, був один із способів допомогти українці, що вимушено покинула свою домівку. Перша виставка харків'янки відбулася вже у червні, а та, що нині проходить у Пасажі, триватиме до 2 грудня.

«Тетяна дуже швидко познайомилася з деякими місцевими художницями, доброзичливими людьми з нашої галереї, які організовують культурні заходи, і швидко подружилася з ними. Вона змусила себе почати малювати знову і була дуже працьовита. Її роботи на першій виставці пршеровських мотивів були майже повністю розпродані», – додала Яндова.

Foto: Leona Malátková +7

На нинішній виставці з назвою «Гарне місто Пршеров» (Krásné město Přerov) можна знайти і роботи професійних художників з її родини. «Її чоловік, також професійний художник, і, звісно, ​​її батьки та інші родичі залишилися в Харкові. На листопад я запланувала для неї виставку в менших приміщеннях нашої галереї, а оскільки влітку до неї приїжджав її батько, також художник, ми домовилися, що зробимо виставку сімейною, де будуть і картини її чоловіка та батька», – зазначила Марта Яндова.

Чоловік письменниці, який експонує свої роботи на багатьох авторських, всеукраїнських та обласних виставках, залишається в Харкові, де має майстерні та учнів. Наприкінці літніх канікул до України повернувся і її 69-річний батько, викладач спецпредметів Дніпропетровського художнього училища, роботи якого знаходяться в колекціях низки галерей і музеїв України, а також у приватних колекціях за кордоном.