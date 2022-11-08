У Празі покажуть документальну стрічку про Голодомор в Україні

Метою фестивалю є показ саме міжнародних документальних та художніх фільмів, присвячених драматичним подіям та визначним історичним діячам 20-го століття. На його створення організаторів надихнув польський кінофестиваль «NNW» (Niepokorni Niezłomni Wyklęci), що проходить у Гдині.

«Було б добре, якби ми могли говорити про війну тільки в минулому часі, але, на жаль, менше ніж через вісімдесят років це знову європейська реальність. Якщо Друга світова війна і повинна була нас чогось навчити, так це того, що ми повинні не піддаватися агресорам», – запрошує на фестиваль Гана Кордова Марванова, головиня ради директорів Музею пам’яті ХХ століття.