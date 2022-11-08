У Празі покажуть документальну стрічку про Голодомор в Україні

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Документальний фільм «Діти великого голоду» розповідає про трьох свідків Голодомору 1932-1933 років із селища міського типу Оржиця, що на Полтавщині. Показ стрічки відбудеться 11 листопада о 16:45 у празькому кінотеатрі «БіоОко». Окрім перегляду самого фільму, очікується дискусія за участі режисерки Сніжани Потапчук й історика Давіда Свободи.
Метою фестивалю є показ саме міжнародних документальних та художніх фільмів, присвячених драматичним подіям та визначним історичним діячам 20-го століття. На його створення організаторів надихнув польський кінофестиваль «NNW» (Niepokorni Niezłomni Wyklęci), що проходить у Гдині.
«Було б добре, якби ми могли говорити про війну тільки в минулому часі, але, на жаль, менше ніж через вісімдесят років це знову європейська реальність. Якщо Друга світова війна і повинна була нас чогось навчити, так це того, що ми повинні не піддаватися агресорам», – запрошує на фестиваль Гана Кордова Марванова, головиня ради директорів Музею пам’яті ХХ століття.
Окрім української стрічки, на глядачів чекає перегляд й інших міжнародних документальних фільмів. Повну програму можна переглянути за посиланням.