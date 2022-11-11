Особливості стоматології в Чехії. Як знайти лікаря при гострому зубному болю?

Вечір. 19 година. У сестри сильний зубний біль. Кілька ночей уже не спала. Вранішні пошуки дантиста увінчалися успіхом. Хоча всі знайомі на роботі, зокрема, колеги-чехи, запевняли, що навряд знайде лікаря, як кажуть українці, на вчора.

Деякі приватні стоматології не співпрацюють зі страховими компаніями

Сестра вільно володіє чеською, тому з енного дзвінка знайшла приватний заклад, в якому було вільне «вікно». На мій подив у невеликому холі чимало людей. Україномовна адміністраторка, яка помітила моє здивування, пояснює, що прийом пацієнтів не за графіком у цій стоматології відбувається після 17 години. Додає: «пацієнтів ми записуємо і в суботу, неділю та навіть на свята, але до загальної суми за процедуру необхідно доплатити тисячу крон».

Проаналізувавши проблему, з якою ми звернулися, а саме дірка в зубі, карієс, залишки старої пломби, вочевидь, запалення ясен, озвучує ймовірну вартість лікування - 10 тисяч крон. «Відразу попереджаю - ми не співпрацюємо з медичними страховими компаніями, тому жодну з процедур Вам не покриє ВЗП, чи що у Вас», - додає.

При гострому зубному болі у Чехії можна звернутися до клінік швидкої стоматологічної допомоги

Оскільки ми прийшли за 5 хвилин до призначеного запису, часу для роздумів не залишається. Сестра заходить до кабінету дантиста. Залишаюсь чекати. Поруч сидить чоловік, який вирішує поспілкуватися. «Вам пощастило, чув, вас записали зранку, і вже ввечері ви потрапили до лікаря. А я ось вчора цілий ранок ходив із нестерпним зубним болем, який посилився, як ліг спати о 21. Добре, що знав, що у Празі, зрештою, як і в інших містечках, є поліклініки швидкої стоматологічної допомоги. Вони працюють з понеділка по четвер до опівночі, а в інші дні, здається, з 17 години до 6 ранку», - ділиться він.

Каже, в інтернеті знайшов найближчий заклад і одразу поїхав туди.

«Щоправда, чергова бригада мені лиш довготривале міцне знеболювальне вколола, не лікувала, але і за це дякую. Кажуть, це єдине, чим вони в таких випадках можуть полегшити ситуацію. Вже зранку я почав шукати клініку, де б знайшлося вільне місце. На сайтах завжди міститься інформація, чи співпрацює установа із страховими кампаніями, а також прописано, які безкоштовні послуги можливі для пацієнтів. Зазвичай, це анестезія, рентген і первинний огляд. Так от у всіх державних стоматологіях, куди звертався, на рецепції казали, що нових осіб не реєструють з літа, у приватних, здебільшого, пропонували записати за тиждень-півтора. Лиш кілька погодилися прийняти. Я обрав цей, зізнаюсь, через нижчі розцінки», - розповів чоловік.

Стоматологія у Чехії досить затратна, а перелік процедур, які покриває медична страховка, незначний

Варто відмітити, що ціни на послуги у стоматології у Чехії в середньому в півтора рази вищі, ніж в Україні. Наприклад, вартість пломб стартує від 700 крон, анестезія - від 300, приблизно стільки ж рентген, а консультаційний огляд коштує 400 крон. Крім цього, екстрена допомога при гострому пульсуючому болі у дітей теж надається за потреби у вечірній час в спеціалізованих клініках. Однак, знайшовши потрібний заклад в інтернеті, необхідно зателефонувати, уточнити і графік, і розцінки. У зв'язку з підняттям цін на матеріали, комунальні послуги і оренду приміщень деякі заклади вже корегують прейскуранти.

Обов'язковим при лікуванні зубів у Чехії є рентген зубів, який за потреби клієнта надсилається йому на електронну пошту

Небагато і водночас досить чимало пізнавального дізнаюся від незнайомця. Хочеться ще поставити кілька запитань, однак двері кабінету, куди зайшла сестра, відчиняються. Вона виходить, повідомляючи, що вже впоралася. Я спантеличена, оскільки не було її максимум хвилин 10-15. Підходимо до рецепції, нам кажуть, що маємо заплатити 1700 крон. Є термінал, тож розраховуємося карткою. Сестра виявляє бажання, аби на електронну пошту їй надіслали рентген. Прощаємося.

Лиш зачиняємо двері закладу, намагаюсь дізнатися у сестри, чому так швидко, - на що однозначної відповіді не одержую. Розповідає, що й сама не очікувала, що процедура займе стільки часу, що за кілька хвилин їй «видалять залишки старої пломби, почистять стінки від карієсу, закладуть тимчасову пломбу, вколять анестезію».

Переваги приватної дитячої стоматології в Чехії - індивідуальний підхід до пацієнтів

За збігом обставин, ввечері біля багатоповерхівки, де ми тимчасово мешкаємо, зустрічаємо сусідку з України. Під час спілкування вона ділиться своїми враженнями від індивідуального підходу в дитячій стоматології за кордоном. «О, - каже, - ви швидші навіть за мене. Чотири роки мешкаю в Празі і ще не була в дантиста, якби не помітила руйнацію зубів у донечки. Їй - чотири. Якщо чесно, до державної поліклініки ми навіть не йшли. Місцеві мами з Праги запевняють: там великі черги, а зекономити вдасться крон 500. Я подумала, що важливіше заощадити не кошти, а час, щоб прийти і не чекати. Знаєте ж, як то з малечею, якій не сидиться на місці, чекати. Та й осінь, аби тільки вірусів не підхопити. Результатом дуже задоволена», - ділиться сусідка.

Розповідає, що за лікування двох зубчиків у приватника заплатила 2500 крон. На перший огляд вони записувалися за півтора тижні. «Нам запропонували два варіанти: або за кілька прийомів по черзі довести до ладу зуби, або за один прийом - за допомогою наркозу. Ми вирішили - по черзі. Уявляєте, лежала дивилася донечка мультики, непомітно заговорили, спочатку потрібну ділянку спецільним кремоподібним препаратом знеболили, а згодом вкололи так, що й не зрозуміла, що трапилося. Ні страху, ні дискомфорту, ще й подарунок дали при першому відвідуванні. Після цього вона йшла до дантиста, як на якесь цікаве інтерактивне дійство».

Лікування зубів в Україні і Чехії

Методики лікування у Чехії та Україні майже вже однакові, щоправда, ставлення пацієнтів до дантистів - різниться. Аби зрозуміти, на що варто звернути увагу при виборі певного стоматологічного закладу в Чехії, намагаюся знайти фахівця, який би погодився розповісти про це. Серед лікарів, які працюють в державних установах, відшукати такого не вдалося. Графіки роботи спеціалістів у цих медзакладах настільки щільні, що прийоми планових пацієнтів розписані на місяць-два наперед. Якщо і є вільні півгодини у когось - їх бережуть для постійних клієнтів.

В одній із приватних клінік таки вдається напроситись на бесіду з лікарем, з попередженням - «у спеціаліста буде максимум хвилин 10». Тому, коли приходжу на зустріч, планую ставити чіткі запитання. Стоматологиня, виявляється, українка.

«Я , - розповідає пані Олена Киричкевич,- вже дев'ятий рік у Празі. Мама моя теж стоматологиня в Україні. Я ж закінчила університет у 2010-тому. Тоді мені здалася багатообіцяючою перспектива працювати у Чехії. На нострифікацію диплома пішло три роки. З шостого разу склала усний екзамен з чеської. Я не бачила себе в цій професії вдома, тому доклала усіх зусиль, аби залишитися.

Foto: Ольга Гулан. Українка Олена Киричкевич працює у приватній стоматології у Празі.

Спочатку Олена працювала асистентом лікаря, щоб удосконалити знання. «Це все не просто, необхідно знати терміни, зокрема, як правильно писати діагнози та заповнювати рецепти на медикаменти. До речі, антибіотики та інші препарати ви зможете отримати в аптеці лише за рецептом лікаря», - зазначає лікарка.

Згодом із розмови дізнаюся, що методики і обладнання в Україні та за кордоном вже здебільшого однакові, адже зазвичай спеціалісти намагаються пройти практику в іноземних медустановах.

За словами стоматологині, найважче працювати із земляками-пацієнтами.

«Складається враження, ніби вони, - констатує з сумом, - краще, ніж ти знають, яка процедура їм необхідна. Часто й трапляються незадоволені вартістю послуг або ті, хто починає переконувати, що можна обійтись без тих, чи інших обов'язкових при лікуванні дій. Наприклад, без рентгена. Однак, панорамний знімок дає можливість побачити кожен зуб і те, що людському оку не видно. Після діалогу всі без виключення прислухаються до порад».

Foto: Ольга Гулан. Ілюстраційне фото.

Виділений мені час спливає, бачу, що фахівчиня кілька разів дивиться на годинник і на екран комп'ютера із графіком пацієнтів. Я дякую за розмову, усвідомлюю, що затримую, виходжу з кабінету. Майже в дверях запитую, що є найзатратніше і по часу, і по коштах. Відповідь: протезування. Коронка металокераміки вартує від 6500 тисяч крон, безметал - 7500. «Але прошу зазначте, - рекомендує жінка, - нехай не чекають, коли є дірка в зубі - відразу йдуть до стоматолога».