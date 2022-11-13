Громадський центр «Калина» у Пардубіце переїде, адресу змінить і KACPU

Громадський центр «Калина» планує переїхати. Нове місце необхідно відремонтувати та пристосувати для потреб громадського центру для біженців та чеської громадськості. «Українська громада пообіцяла нам допомогу з ремонтом, відкритися ми хочемо у лютому, якщо буде можливість, зараз плануємо реконструкцію. Віримо, що тут буде осередок громадської діяльності, зустрічі українців з чехами», – розповіла інформагентству «ČTK» директорка центру Петра Срдінкова.

Нині центр знаходиться у районі Ставаржов у будівлі гуртожитку, де з травня живуть переселенці з України. Зараз там проживає близько 190 осіб. Наприкінці року всі мають виїхати, адже будівлю надали лише на обмежений час. Українців переселять до міського гуртожитку на вулиці Гусовій, де завершується ремонт невеликих квартир.

Заходи для громадськості та українських біженців центр організовує за допомогою сторонніх організацій, які надають їм приміщення, наприклад, обласна бібліотека чи вальдорфська школа.

Координаторка центру Марина Лейба живе в Пардубіце чотири роки і викладає англійську. Вона допомагає українцям знайти лікаря, супроводжує їх до державних установ, іноді перекладає.

«Ми займаємося і важкими випадками, питаннями наркотичної та алкогольної залежностей, інколи це емоційно складно. Ми знаємо, що їм немає, до кого звернутися, ми тут для них. Ми також співпрацюємо з психологами. Покинути дім та сім’ю, виїхати на чужину – все це дуже важко», – зазначила координаторка.

На ремонт центр отримав 300 тисяч крон від приватного фонду. У центрі буде дитячий куточок, місце для комп’ютерів, а також кабінет для вивчення чеської мови. За словами директорки, нове приміщення місто надало на невизначений термін, адже ніхто не знає, скільки ще триватиме російське вторгнення.

«Ми очікуємо, що протягом зими буде більше людей, які шукатимуть притулку в Чехії. Зима в Україні, як правило, важка, ще й ці перебої з енергопостачанням», – зазначила Петра Срдінкова.

Переїздить і KACPU

За новою адресою працюватиме і місцевий Регіональний центр допомоги біженцям. З 2 березня KACPU у Пардубіце працює у залі імені Яна Кашпара в Регіональному офісі Пардубіцького краю. Однак з середи, 16 листопада, центр переїде на вулицю Пернерова до будівлі, де знаходиться Департамент з питань притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії. Графік роботи центру залишиться незмінним і після переїзду.