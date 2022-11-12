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Чеський тил для України. Уряди домовилися про створення спільних підприємств

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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10:00

Український державний концерн «Укроборонпром» і чеське агентство «AMOS» домовилися про створення спільних підприємств.

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Під час нещодавнього візиту до України прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала домовився з президентом України Володимиром Зеленським про створення так званого спільного оборонного кластеру, тобто групи компаній, яка об’єднує деякі галузі промисловості.

Метою співпраці українського Державного концерну «Укроборонпром» і чеського агентства міжурядового оборонного співробітництва «AMOS» є збільшити виробництво військової техніки для України. Відповідну угоду підписали представники обох організацій. Про це інформагенству «ČTK» повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«Це означає створення нових чесько-українських спільних підприємств з метою збільшення виробництва військової техніки для потреб Збройних Сил України», – повідомили у міністерстві. «Отже чесько-українська співпраця у сфері оборонної промисловості підніметься на вищий, стратегічний рівень», – додали у відомстві.

За словами міністерки оборони Чехії Яни Чернохової, це надзвичайна можливість для оборонної промисловості обох держав. «Договір стосується не лише термінової військової допомоги в той час, коли Україна зазнає агресії з боку Російської Федерації та бореться за звільнення окупованих територій, зокрема Криму, але розрахована й на довгострокову перспективу», – сказала вона. Міністерка зазначила, що спільні підприємства зможуть співпрацювати, наприклад, у сфері досліджень і розробок або постачати військову техніку до третіх країн.

Державний концерн «Укроборонпром» – це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонно-промислового комплексу, в якому працює понад 100 тисяч осіб. Чеське агентство «AMOS» на міжурядовому рівні охоплює проєкти з країнами-партнерами, що відповідають безпеці, зовнішньополітичним та економічним інтересам Чехії, повідомили в міністерстві. Агентство виконуватиме функції координатора співпраці.

На першому етапі, за словами директора «AMOS» Алеша Витечки, компанії, що належать концерну «Укроборонпром», та компанії чеської оборонної промисловості мають створити спільні підприємства.

У міністерстві зазначили, що до співпраці також будуть залучені міжнародні фінансові донори. «Чехія стане надійним промисловим тилом для української оборони та всього оборонно-промислового комплексу», – заявив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

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