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США та Нідерланди заплатять за ремонт чеських танків для України

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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12:00

США та Нідерланди спільно профінансують ремонт 90 чеських танків «Т-72B» для української армії. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що на оновлення чеських танків витратить 45 мільйонів євро, а Україні надасть важку військову техніку. Американська частина витрат є частиною щойно оголошеної військової допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.

Чеські танки, що попрямують до України, знаходяться в запасі чеської оборонної промисловості, а не у запасі чеської армії. Вартість контракту становить приблизно 90 мільйонів доларів. Перші 26 танків Україна має отримати вже до кінця цього року.

За словами речника чеського Міністерства оборони Їржі Таборського, у переговорах Чехія виступає у ролі координатора та посередника, тож фінансової участі в угоді не бере.

Я вдячний Чехії, Нідерландам і США. Дякую вам, друзі, за непохитну солідарність з Україною
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

«Співпраця була налагоджена в результаті шести засідань Контактної групи з питань оборони України, серпневої конференції в Копенгагені та вересневої зустрічі представників різних країн з питань озброєння», – йдеться у спільній заяві міністерств оборони США, Чехії та Нідерландів.

«У будь-якому разі це величезний успіх міжнародних переговорів, спрямованих на допомогу Україні», – додав Таборський. Яка чеська компанія поставлятиме Україні танки, в уряді наразі не розголошують. За інформацією інформагентства «ČTK», задіяний буде холдинг «Czechoslovak Group» (CSG).

На запропоновану країнами допомогу відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Я вдячний Чехії, Нідерландам і США. Дякую вам, друзі, за непохитну солідарність з Україною», – зазначив він у Твіттері.

Чехія та чеські компанії брали участь у постачанні зброї Україні вже з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом Чехія передала військову техніку та зброю на суму близько 4,5 мільярдів крон. Натомість США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу в розмірі 18,2 мільярда доларів.

Крім фінансування відновлення 45 чеських танків, США, за словами Пентагону, планують замовити для України 1100 одиниць дронів, 40 військових катерів та інше необхідне спорядження.

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