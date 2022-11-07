США та Нідерланди заплатять за ремонт чеських танків для України

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що на оновлення чеських танків витратить 45 мільйонів євро, а Україні надасть важку військову техніку. Американська частина витрат є частиною щойно оголошеної військової допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.

Чеські танки, що попрямують до України, знаходяться в запасі чеської оборонної промисловості, а не у запасі чеської армії. Вартість контракту становить приблизно 90 мільйонів доларів. Перші 26 танків Україна має отримати вже до кінця цього року.

За словами речника чеського Міністерства оборони Їржі Таборського, у переговорах Чехія виступає у ролі координатора та посередника, тож фінансової участі в угоді не бере.

Я вдячний Чехії, Нідерландам і США. Дякую вам, друзі, за непохитну солідарність з Україною Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

«Співпраця була налагоджена в результаті шести засідань Контактної групи з питань оборони України, серпневої конференції в Копенгагені та вересневої зустрічі представників різних країн з питань озброєння», – йдеться у спільній заяві міністерств оборони США, Чехії та Нідерландів.

«У будь-якому разі це величезний успіх міжнародних переговорів, спрямованих на допомогу Україні», – додав Таборський. Яка чеська компанія поставлятиме Україні танки, в уряді наразі не розголошують. За інформацією інформагентства «ČTK», задіяний буде холдинг «Czechoslovak Group» (CSG).

На запропоновану країнами допомогу відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Я вдячний Чехії, Нідерландам і США. Дякую вам, друзі, за непохитну солідарність з Україною», – зазначив він у Твіттері.

Чехія та чеські компанії брали участь у постачанні зброї Україні вже з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом Чехія передала військову техніку та зброю на суму близько 4,5 мільярдів крон. Натомість США надали Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу в розмірі 18,2 мільярда доларів.