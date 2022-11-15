У День боротьби за свободу та демократію та Міжнародний день студента відзначають одразу дві важливі дати з різницею в 50 років – 17 листопада 1939 та 1989 років. У листопаді 1989 року колишня Чехословаччина вирвалася з лап тоталітарного режиму та відсвяткувала повернення до демократії. Що сталося в 1939 і 1989 роках?

1939

17 листопада 1939 року також відомий як Міжнародний день студента. День, коли згадують події, що відбулися у тодішньому протектораті Богемії та Моравії.

Антиокупаційні настрої в суспільстві досягли свого піку після похорону студента медичного факультету Карлового університету Яна Оплетала, який відбувся 15 листопада. Ян Оплетал був застрелений нацистами під час демонстрації у 21-у річницю утворення Чехословаччини і помер від вогнепального поранення 11 листопада.

17 листопада стало державним святом тільки у 2000 році, коли громадяни Чехії вперше відзначили День боротьби за свободу і демократію. До 2000 року 17 листопада мало лише статус знаменного дня. Цей день відзначають і у Словаччині.

Ці події призвели до протестів проти окупації, на які Адольф Гітлер відповів 17 листопада закриттям усіх чеських університетів. Згодом відбулися арешти серед студентів, а 9 студентів, які, на думку німців, були керівниками студентських організацій, розстріляли. Понад тисячу студентів вивезли до концентраційного табору Заксенгаузен, поблизу міста Оранієнбург, за 25 кілометрів від центру Берліна.

1989

17 листопада 1989 року в Празі почалася Оксамитова революція. Це один із найвизначніших днів у чеській історії, який щороку відзначають як громадяни Чехії, так і Словаччини.

17 листопада кілька тисяч студентів зібралися біля медичного факультету Карлового університету в Альбертові, щоб пригадати події 1939 року. Мирне вшанування подій півстолітньої давнини переросло в демонстрацію проти тодішнього режиму. До вечора демонстрація офіційно завершилася на Вишеграді, але більшість хотіла продовжити протести дорогою до центру на Вацлавську площу.

Поліція відвернула натовп протестувальників, проте вони пройшли до Національного театру та продовжили рух до Народної площі. Біля універмагу «Máj» на вулиці Na Perštýně протестувальників зупинила поліція, оточила їх і перекрила бічні вулиці. Демонстрантів попросили завершити протест, але через оточення вони не могли піти, тож силовики почали жорстоко бити студентів.

Такі події викликали резонанс у всьому суспільстві, яке вирішило кинути виклик тоталітарному режиму. Так розпочалася Оксамитова революція, яка призвела до масштабних змін у суспільстві. Зрештою, 24 листопада керівництво Комуністичної партії пішло у відставку, а 29 листопада президентом Чехословаччини став Вацлав Гавел.

Чи працюватимуть магазини?

Цього року День боротьби за свободу та демократію припадає на четвер. Цей день є державним святом і вихідним. 17 листопада є одним із тих свят, на які не поширюється Закон про час продажу, і цього дня всі магазини можуть працювати без обмежень, незалежно від площі.

Однак графік роботи може відрізнятися від звичайних днів, що залежить від рішення окремих власників магазинів. Тому заздалегідь перевірте, чи працюватиме магазин неподалік від вашого дому та чи зміниться графік його роботи.