Калинова алея. Українські школярі подякували Чехії за прихисток

Учні українських класів, що були створені за ініціативи спілки «Дітям України», висадили 40 дерев червоної калини. У такий спосіб школярі подкували Чехії за гостинність та прихисток. Доброчинна справа була приурочена до Дня пам'яті ветеранів війни, який у Чехії, як і в багатьох країнах світу, щороку відзначається 11 листопада.

Foto: З архіву Оксани Бреславської. Ілюстраційне фото.

«Ще на початку навчального року я шукала місце, де учні наших українських класів зможуть посадити дерева. У розмові з паном Властіміром Плехачем, представником міста Корженов, я поділилась своїми думками та планами. Він запропонував свою допомогу в закупівлі дерев та організував дозвіл на висадку від місцевої влади», - розповіла редакції засновниця спілки «Дітям України» Оксана Бреславська.

За її словами, метою заходу було подякувати чеському народу за підтримку українців та вшанувати пам’ять військових полеглих.

З урочистою промовою під час заходу виступили староста міста Корженов Любош Марек та запрошений військовий ветеран Філіп Турек.

Foto: З архіву Оксани Бреславської. До пам’ятної стіни ветеранів було покладено вінок і квіти.

Спільно з учнями корженівської школи під керівництвом директорки школи Лєнки Ліпської у акції взяли участь діти з першого по восьмий клас, які навчаються у школі «Дітям України».

«Біля кожного із 40 висаджених дерев калини було встановлено таблички з надписом імені дерева, яке придумали діти, імені учня корженівської школи, котрий доглядатиме за цим деревом, та назва українських міст і областей, звідки приїхали учні нашої школи», - зазначила Оксана.

Foto: З архіву Оксани Бреславської. Діти спільно з вчителями обговорювали, як вони приїжджатимуть та милуватимуться алеєю червоної калини, що символізує Україну та безсмертя її роду.