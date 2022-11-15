Зима може вигнати з домівок більше українців. Чехія готова прийняти ще 150 тисяч

«40 відсотків української інфраструктури знаходиться у жахливому стані, ввечері в Києві практично немає світла і, наприклад, під час візиту чеського уряду в чеському посольстві взагалі не було води. Слід очікувати, що з прийдешньою зимою буде ще одна хвиля міграції», – розповів редакції міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

«Нині у нас перебуває близько 350 тисяч осіб. Якщо їхня кількість сягне півмільйона, ми все ще можемо забезпечити цим людям базовий рівень життя, хоч і докладаючи максимум зусиль», – додав він.

За його словами, управління допомогою біженцям нині слід розділити. Адаптацією та інтеграцією тих, хто прибув до Чехії під час першої міграційної хвилі, займатиметься урядова уповноважена з прав людини Клара Шімачкова Лауренчікова разом із Міністерством праці та соціальних питань та Міністерством освіти.

Підготовкою кризових рішень займатиметься стратегічна група Міністерства внутрішніх справ. За словами Віта Ракушана, спільно з Управлінням державного матеріального резерву команда вже готується до можливої ​​наступної хвилі міграції.

Найбільшим викликом для держави може стати розміщення біженців взимку, оскільки в холодну погоду не можна використовувати намети. Так, уряд повинен буде облаштувати, наприклад, спортзали, а також знайти достатню кількість спальних мішків і карематів. Водночас, за словами Ракушана, Чехія вже не може розраховувати на таку значну допомогу громадян, як це було навесні.

«Вже не можна покладатися на волонтерів і некомерційні організації. І якщо знову прибуде дуже велика кількість людей, державі доведеться займатися цим набагато більше, ніж навесні, і, ймовірно, залучити армію», – пояснює Магда Фалтова з Асоціації інтеграції та міграції.

«Наші люди вже втомилися від інтенсивної роботи, якої досі не стає менше. Уже в лютому ми значно збільшили наші потужності і зараз ми на межі можливостей», – додає вона.

За її словами, знову приїхати до Чехії можуть й ті українці, які вже покинули свої домівки навесні, але протягом року повернулися до України.

Крім того, очікується, що українці з подальшої хвилі матимуть інше соціальне та економічне становище. «Ті, хто має певний досвід зі світом і, можливо, навіть більше фінансових ресурсів, уже приїхали сюди. Зараз є люди, які, наприклад, ніколи не подорожували і не мають такого досвіду, тому вагалися під час першої хвилі», – заявив Віт Ракушан.

Чехія є найбільш завантаженою країною Євросоюзу за чисельністю населення. Нині 4,5 відсотків чеського населення становлять вихідці з України. Тому на європейському рівні держава просить допомоги у менш перевантажених країн.