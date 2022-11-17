Подарунок від чеського Мікулаша для українських дітей

Центр гуманітарної допомоги та розвитку співробітництва Остравсько-Опавської єпархіальної благодійної організації продовжує підтримувати Україну. Цьогоріч вона вшосте організовує акцію «Mikulášská nadílka», так званий «Подарунок від Мікулаша», спрямовану на допомогу дітям в Україні.

До 15 грудня можна зробити внесок у покупку конкретного подарунка, повідомила інформагенству «ČTK» представниця благодійної організації Сільва Лейскова.

«Через війну діти в Україні втратили безтурботне дитинство. Наша мета – подарувати їм шматочок радості в тих поганих умовах, в яких вони ростуть. Сирени, шум, вибухи, ховання в підвалах і втеча з дому лише з найнеобхіднішим. Це реальність, з якою багато українських дітей живуть понад пів року. Наприклад, дев’ятирічному Віктору хотілося б тиші та спокою, щоб безпечно та безтурботно грати з друзями надворі. Деякі бажання ми не можемо виконати, інші - можемо», - сказала Сільва Лейскова.

У Чехії День Святого Мікулаша, якого в Україні називають Святим Миколаєм, відзначають 6 грудня. В Україні це свято припадає на 19 грудня.

Цього року до проєкту залучили 51 дитину. Бажаючі допомогти можуть вибрати бажання конкретної дитини на сайті та внести відповідну суму на покупку подарунка або пожертвувати будь-яку суму. «На отримані кошти наші колеги з партнерських організацій закуплять подарунки безпосередньо в Україні та роздадуть їх дітям. Це виключає великі витрати, пов’язані з транспортуванням пакунків із Чехії. Закуповуючи подарунки в Україні, ми хоча б трохи підтримаємо українську економіку», – сказала Вероніка Ходечкова з гуманітарного центру.

Таку акцію благодійна організація організовує вже шостий рік поспіль. Минулого року завдяки щедрості людей вдалося зібрати понад 230 тисяч крон.