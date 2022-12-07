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ZprávyУкраїнські новиниПитання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Питання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Українська команда чеського видання Seznam Zprávy відповідає на найчастіші та найактуальніші питання переселенців з України. Сьогодні – про продовження тимчасового захисту у Чехії.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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Біженці з України, які втекли до Чехії від російської агресії та отримали тут тимчасовий захист, зможуть продовжити його до 31 березня 2024 року. Це стане можливим завдяки новому пакету законів «Лекс Україна IV», який чеський уряд затвердив 30 листопада.

Як же продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ, процес продовження тимчасового захисту розділять на кілька етапів.

Українцям, які зацікавлені у продовженні тимчасового захисту в Чехії, мають вклеїти нову візову наклейку. Для цього біженцю необхідно особисто з'явитися у одному з відділень Міністерства внутрішніх справ. Проте для уникнення великого скупчення людей у таких установах, спочатку потрібно попередньо зареєструватися в електронному вигляді. Зробити це необхідно до 31 березня 2023 року. Така реєстрація гарантує, що біженцям призначать дату особистого візиту до конкретного відділення, де їм буде видано нову візову наклейку. Для її отримання українці повинні будуть з’явитися до відділення не пізніше 30 вересня 2023 року.

Як зазначили у міністерстві, якщо біженець не зареєструється або не з’явиться особисто для отримання візи до зазначеної дати, термін дії його тимчасового захисту автоматично припиняється.

Важливо зазначити, що чеське МВС поки не оприлюднило посилання для електронної реєстрації біженців на продовження тимчасового захисту.

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