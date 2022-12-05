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ZprávyУкраїнські новиниВсе менше українців їдуть до Чехії через російську агресію

Все менше українців їдуть до Чехії через російську агресію

Петр Швігел, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Наразі лунають лише припущення, що взимку кількість українців, які тікають до Чехії, почне збільшуватися через російські атаки, спрямовані, зокрема, на українську енергетичну інфраструктуру. Ілюстраційне фото.

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18:00

За останній місяць до Чехії прибуло менше 10 тисяч українських біженців. Це найменша кількість з початку російського вторгнення в Україну.

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За минулий місяць, а саме з 3 листопада по 3 грудня, Чехія надала 9912 віз тимчасового захисту тим, хто тікав від російської навали в Україні.

Дані, що оприлюднило Міністрество внутрішніх справ Чехії у Твіттері, свідчать про те, що кількість українців, які шукають безпеки за кордоном, постійно зменшується.

З 3 жовтня по 3 листопада до Чехії прибуло майже 15 тисяч українців. Місяцем раніше - понад 16 тисяч, а із серпня по вересень - майже 18 тсяч осіб.

Наразі не підтвердилися й припущення про те, що через російські атаки, спрямовані на українську енергетичну інфраструктуру, почне збільшуватися кількість людей, які тікають до Чехії.

Українці, які втекли від російської агресії:

ДатаОсоби, яким надано візи тимчасового захистуЩомісячний приріст
12.03.2022465 0589912
11.03.2022455 14614 701
10.03.2022440 44516 143

Джерело: Твіттер Міністерства внутрішніх справ Чехії

Для порівняння: нинішній місячний приріст людей із візами тимчасового захисту лише трохи перевищує кількість людей, яким Чехія надала захист у середині березня. Наприклад, 15 березня тимчасовий захист отримали 9876 осіб, а 3 грудня – 9912 осіб.

Біженці, які приїхали до Чехії в березні:

ДатаОсоби, яким надано візи тимчасового захисту
15. 3. 20229876
16. 3. 20228988
17. 3. 20227831
18. 3. 20227639

Джерело: Твіттер Міністерства внутрішніх справ Чехії

Загалом Міністерство внутрішніх справ Чехії видало 465 058 віз тимчасового захисту. Проте, скільки біженців фактично залишилося в країні, нині невідомо. Наприклад, інформагентство «ČTK»повідомило, що міністерство має дані, згідно з якими приблизно п’ята частина біженців вже повернулася додому.

Кількість отримувачів гуманітарної допомоги:

МісяцьКількість виплачених пільг (у тисячах)
березень98,8
квітень257,3
травень274,4
червень216,5
липень176,8
серпень173,1
вересень92,1
жовтень93

Джерело: Міністерство праці та соціальної політики Чехії

Згідно з даними Міністерства праці та соціальної політики, станом на кінець жовтня в Чехії працювало 98 тисяч українців з візою тимчасового захисту. У вересні їх було 89 тисяч, у червні – 68 тисяч осіб. Найчастіше вони влаштовуються робітниками або підсобними працівниками на будівництві, виробництві та у транспортній галузі.

У жовтні Чехія виплатила гуманітарну допомогу 93 тисячам українських біженців.

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