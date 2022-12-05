Все менше українців їдуть до Чехії через російську агресію

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За минулий місяць, а саме з 3 листопада по 3 грудня, Чехія надала 9912 віз тимчасового захисту тим, хто тікав від російської навали в Україні.
Дані, що оприлюднило Міністрество внутрішніх справ Чехії у Твіттері, свідчать про те, що кількість українців, які шукають безпеки за кордоном, постійно зменшується.
З 3 жовтня по 3 листопада до Чехії прибуло майже 15 тисяч українців. Місяцем раніше - понад 16 тисяч, а із серпня по вересень - майже 18 тсяч осіб.
Наразі не підтвердилися й припущення про те, що через російські атаки, спрямовані на українську енергетичну інфраструктуру, почне збільшуватися кількість людей, які тікають до Чехії.
Українці, які втекли від російської агресії:
|Дата
|Особи, яким надано візи тимчасового захисту
|Щомісячний приріст
|12.03.2022
|465 058
|9912
|11.03.2022
|455 146
|14 701
|10.03.2022
|440 445
|16 143
Джерело: Твіттер Міністерства внутрішніх справ Чехії
Для порівняння: нинішній місячний приріст людей із візами тимчасового захисту лише трохи перевищує кількість людей, яким Чехія надала захист у середині березня. Наприклад, 15 березня тимчасовий захист отримали 9876 осіб, а 3 грудня – 9912 осіб.
Біженці, які приїхали до Чехії в березні:
|Дата
|Особи, яким надано візи тимчасового захисту
|15. 3. 2022
|9876
|16. 3. 2022
|8988
|17. 3. 2022
|7831
|18. 3. 2022
|7639
Джерело: Твіттер Міністерства внутрішніх справ Чехії
Загалом Міністерство внутрішніх справ Чехії видало 465 058 віз тимчасового захисту. Проте, скільки біженців фактично залишилося в країні, нині невідомо. Наприклад, інформагентство «ČTK»повідомило, що міністерство має дані, згідно з якими приблизно п’ята частина біженців вже повернулася додому.
Кількість отримувачів гуманітарної допомоги:
|Місяць
|Кількість виплачених пільг (у тисячах)
|березень
|98,8
|квітень
|257,3
|травень
|274,4
|червень
|216,5
|липень
|176,8
|серпень
|173,1
|вересень
|92,1
|жовтень
|93
Джерело: Міністерство праці та соціальної політики Чехії
Згідно з даними Міністерства праці та соціальної політики, станом на кінець жовтня в Чехії працювало 98 тисяч українців з візою тимчасового захисту. У вересні їх було 89 тисяч, у червні – 68 тисяч осіб. Найчастіше вони влаштовуються робітниками або підсобними працівниками на будівництві, виробництві та у транспортній галузі.
У жовтні Чехія виплатила гуманітарну допомогу 93 тисячам українських біженців.