Все менше українців їдуть до Чехії через російську агресію

За минулий місяць, а саме з 3 листопада по 3 грудня, Чехія надала 9912 віз тимчасового захисту тим, хто тікав від російської навали в Україні.

Дані, що оприлюднило Міністрество внутрішніх справ Чехії у Твіттері, свідчать про те, що кількість українців, які шукають безпеки за кордоном, постійно зменшується.

З 3 жовтня по 3 листопада до Чехії прибуло майже 15 тисяч українців. Місяцем раніше - понад 16 тисяч, а із серпня по вересень - майже 18 тсяч осіб.

Наразі не підтвердилися й припущення про те, що через російські атаки, спрямовані на українську енергетичну інфраструктуру, почне збільшуватися кількість людей, які тікають до Чехії.

Українці, які втекли від російської агресії:

Дата Особи, яким надано візи тимчасового захисту Щомісячний приріст 12.03.2022 465 058 9912 11.03.2022 455 146 14 701 10.03.2022 440 445 16 143

Джерело: Твіттер Міністерства внутрішніх справ Чехії

Для порівняння: нинішній місячний приріст людей із візами тимчасового захисту лише трохи перевищує кількість людей, яким Чехія надала захист у середині березня. Наприклад, 15 березня тимчасовий захист отримали 9876 осіб, а 3 грудня – 9912 осіб.

Біженці, які приїхали до Чехії в березні:

Дата Особи, яким надано візи тимчасового захисту 15. 3. 2022 9876 16. 3. 2022 8988 17. 3. 2022 7831 18. 3. 2022 7639

Джерело: Твіттер Міністерства внутрішніх справ Чехії

Загалом Міністерство внутрішніх справ Чехії видало 465 058 віз тимчасового захисту. Проте, скільки біженців фактично залишилося в країні, нині невідомо. Наприклад, інформагентство «ČTK»повідомило, що міністерство має дані, згідно з якими приблизно п’ята частина біженців вже повернулася додому.

Кількість отримувачів гуманітарної допомоги:

Місяць Кількість виплачених пільг (у тисячах) березень 98,8 квітень 257,3 травень 274,4 червень 216,5 липень 176,8 серпень 173,1 вересень 92,1 жовтень 93

Джерело: Міністерство праці та соціальної політики Чехії

Згідно з даними Міністерства праці та соціальної політики, станом на кінець жовтня в Чехії працювало 98 тисяч українців з візою тимчасового захисту. У вересні їх було 89 тисяч, у червні – 68 тисяч осіб. Найчастіше вони влаштовуються робітниками або підсобними працівниками на будівництві, виробництві та у транспортній галузі.