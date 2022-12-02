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ZprávyУкраїнські новиниУкраїнські консульства у Празі та Брно евакуювали через пакунок з тканинами тварин

Українські консульства у Празі та Брно евакуювали через пакунок з тканинами тварин

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Mapy.cz

Українське консульство у Брно.

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16:00

Посольства та консульства України в кількох європейських країнах, у тому числі в Чехії, отримали закривавлені пакунки з очима тварин. Про це у Фейсбуці повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Як зазначили у поліції, через підозрілий пакунок українське консульство у чеському місті Брно довелося евакуювати на чотири години. Зрештою, поліцейські не знайшли в ньому вибухового пристрою, проте виявили тканини мертвих тварин. Про це повідомив речник поліції Давід Халупка. Нині ж поліція з'ясовує, хто і навіщо відправив пакунок.

«Наша консулка у Брно викликала поліцію, пакунок, який надійшов, виглядав підозріло. Поліція прибула негайно і одразу почала працювати. Консульство та прилеглі будівлі евакуювали, очікуються результати поліцейського розслідування», – розповіла інформагентству «ČTK» речниця посольства Тетяна Окопна.

Після інформації про інцидент у консульстві міста Брно підозрілий пакунок отримали і в українському посольстві у Празі.

«Подібний пакунок надійшов до посольства України в Празі. Піротехніки досліджують вміст конверта, який, на перший погляд, схожий на той, що отримали у Брно», - повідомили в поліції. Пізніше поліцейські уточнили, що у конверті також знайшли тканину тварин.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що після серії листів із вибуховими пристроями, виявлених в Іспанії, закривавлені пакунки з очима тварин надійшли і до посольств України в Угорщині, Польщі, Хорватії, Італії та Австрії, генконсульств у Неаполі та Кракові. Пакунки, за його словами, були просякнуті кров’ю та неприємно пахли.

Ситуацію прокоментував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що уряд у Києві вважає це спланованою кампанією терору та залякування українських посольств.

«Вони не можуть зупинити Україну на дипломатичному фронті, тому намагаються нас залякати», – зазначив Кулеба. Глава української дипломатії розпорядився посилити заходи безпеки в посольствах і консульствах України.

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