Подаруй дітям диво. Київські волонтери збирають подарунки для малюків в Україні

Новорічні свята – час для див, а київські волонтери точно знають, як їх реалізувати. Український благодійний фонд «Київ Волонтерський» запустив проєкт «Kids for kids», в рамках якого збирає різдвяні подарунки для дітей в Україні і прагне відбудувати місток між дітьми і дивами.

Так, кожен малюк, який нині перебуває за кордоном, може передати такий подарунок українській дитині, що цього потребує. Для цього їй необхідно власноруч зібрати коробку і покласти туди все, що можна показати лише своєму найкращому другові – іграшки, шкарпетки з супергероями, смаколики або написаний від руки лист із контактом для зворотнього зв'язку. Така ініціатива діє у різних містах Європи, не виключенням є і Прага.

Як долучитися? Допомогти своїй дитині зібрати коробку

Вказати вік і стать дитини, для якої найкраще підійде цей подарунок

Відправити коробки до 12 грудня за адресою: Kyiv Volunteer, Na Karlovce 2565/1b, 160 00 Praha 6 Dejvice

Волонтери фонду самі заберуть подарунки з Європи і доставлять малюкам з деокупованих територій, дітям-сиротам, маленьким пацієнтам лікарень та дітям, що були змушені покинути свої домівки. Як зазначають самі організатори, тими, хто отримує подарунки, може стати малеча, що живе на деокупованих територіях Київської області, або в зонах бойових дій Харкова і Харківської області.