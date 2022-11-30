Hlavní obsah

Чеський мільярдер вже відновлює Україну та інвестує мільйони крон

Їржі Затлоукал, Дарина Дзюба

«Починаю з нуля». Вона втекла від війни, але життя у Чехії сповнене перешкод

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба

Фото з українського зоопарку: власники не знають, як подбати про тварин взимку

Ленка Гліснікова , Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниПодаруй дітям диво. Київські волонтери збирають подарунки для малюків в Україні

Подаруй дітям диво. Київські волонтери збирають подарунки для малюків в Україні

Дарина Дзюба
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

Reklama

12:00

Ініціатива «Київ Волонтерський» запустила проєкт «Kids for kids», що має підтримати дітей в Україні і подарувати їм незабутній казковий настрій. Долучитися можете і ви.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Новорічні свята – час для див, а київські волонтери точно знають, як їх реалізувати. Український благодійний фонд «Київ Волонтерський» запустив проєкт «Kids for kids», в рамках якого збирає різдвяні подарунки для дітей в Україні і прагне відбудувати місток між дітьми і дивами.

Так, кожен малюк, який нині перебуває за кордоном, може передати такий подарунок українській дитині, що цього потребує. Для цього їй необхідно власноруч зібрати коробку і покласти туди все, що можна показати лише своєму найкращому другові – іграшки, шкарпетки з супергероями, смаколики або написаний від руки лист із контактом для зворотнього зв'язку. Така ініціатива діє у різних містах Європи, не виключенням є і Прага.

Як долучитися?

  • Допомогти своїй дитині зібрати коробку
  • Вказати вік і стать дитини, для якої найкраще підійде цей подарунок
  • Відправити коробки до 12 грудня за адресою: Kyiv Volunteer, Na Karlovce 2565/1b, 160 00 Praha 6 Dejvice

Волонтери фонду самі заберуть подарунки з Європи і доставлять малюкам з деокупованих територій, дітям-сиротам, маленьким пацієнтам лікарень та дітям, що були змушені покинути свої домівки. Як зазначають самі організатори, тими, хто отримує подарунки, може стати малеча, що живе на деокупованих територіях Київської області, або в зонах бойових дій Харкова і Харківської області.

«Вже зовсім скоро наш водій Антон одягне костюм Святого Миколая, сяде в бус, заправить його пальним та вирушить у фантастичну подорож по всій Європі – забрати та доставити подарунки для малечі в Україні», – зазначають організатори проєкту у соцмережах.

Sdílejte článek

Související články

Різдвяні традиції чехів: значення Адвенту та адвентового вінка

У Празі скасовують виступи росіян, які підтримують агресію в Україні

Чеський мільярдер вже відновлює Україну та інвестує мільйони крон

Кіно як привід для діалогу. У Брно пройде фестиваль українських фільмів

Související témata:
Українські новини

Наступні новини