Неймовірні пригоди зі Святим Мікулашем. Куди сходити у Празі?

Найбільшою подією в Чехії, яка відбувається напередодні католицького Різдва, є день Святого Мікулаша, який припадає на 6 грудня.

Згідно з традицією, Мікулаш приходить до дітей у ніч із 5 на 6 грудня. Дітей, які протягом року поводилися добре і слухалися своїх батьків, він обдаровує подарунками, різними солодощами та свіжими смачними фруктами. А тих дітей, хто не слухався і хуліганив, - картоплиною або шматком чорного вугілля.

На честь цього свята Прага, як й інші чеські міста, підготувала багато різних дитячих заходів, на які запрошує й українських дітей та іхніх батьків.

День Святого Мікулаша на ковзанці «Letná»

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Цього року Мікулаша зі своєю свитою ангелів можна побачити на ковзанці «Letná». На гостей чекає анімаційна програма та невеликий сюрприз.

Коли : 5 грудня

Час : з 16 години 30 хвилин до 18 години 30 хвилин

Адреса : Letnská pláň, 170 00 Praha 7

Вартість : безкоштовно

Детально - за посиланням.

Різдяне творіння

Foto: Profimedia.cz Ілюстраційне фото.

Центр інтеграції іноземців «СІС» запрошує всіх дітей та батьків до різдвяної майстерні з виготовлення новорічних подарунків та прикрас. Свій виріб дитина зможе взяти із собою на згадку про свято.

Коли : 6 грудня

Час : з 16 до 18 години

Адреса : Pernerova 10/32, Praha, 1-й поверх

Вартість : безкоштовно

Потрібна реєстрація.

Ігри з Мікулашем для всієї родини

Foto: InBáze Ілюстраційне фото.

Пограти з Мікулашем запрошує й організація «InBáze». Після виконання декількох завдань від Мікулаша ви отримаєте сюрпризи. Чудовий настрій забезпечено!

Коли : 4 грудня

Час : з 15 до 18 години

Адреса : Парк «Grébovka», Havlíčkovy sady, Praha 2 - Vinohrady

Вартість : безкоштовно

Потрібна реєстрація за електронною поштою fialova@inbaze.cz.

Веселощі від Мікулаша в «Музеї Лего»

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

До торговельного центру «Letňany» завітає Мікулаш зі своїми помічниками - янголом і дияволом. Вони приготують солодкий сюрприз для всіх слухняних дітей. Після ця трійця чекатиме дітей в ігровій зоні «Hravý svět s Muzeem Lega», де підготувала для них цікаву програму.

Коли : 5 грудня

Час : з 12 до 18 години

Адреса : Veselská 663, Praha 9

Детально - за посиланням.

Майстер-класи і вікторини у «Majaland»

Foto: https://pop.cz/ Ілюстраційне фото.

Мікулаш, диявол і янгол завітають і до розважального центру «Majaland». На відвідувачів чекають дитячі вікторини та майстер-клас з приготування та дегустації пряникового торту від унікальної кондитерки Мірки ван Гілс Славікової.

Коли : 2-6 грудня

Час : з 12 до 18 години

Адреса : Veselská 663, Praha 9

Деталі за посиланням.

Подарунки від Мікулаша в «Lumina Park»

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Завітайте до чарівного парку світлових інсталяцій «Lumina Park» та зустріньтеся з Мікулашем, дияволом та янголом, які супроводжуватимуть вас у 1,5-кілометровій прогулянці. Ви отримаєте незабутні спогади та враження. А ще на вас чекають маленькі сюрпризи.

Коли : з 5 до 8 грудня

Час : з 16 години 30 хвилин до 21 години

Адреса : Nad Lávkou, Praha 6

Вартість : 220 крон. Квитки можна придбати : 220 крон. Квитки можна придбати онлайн та на місці

Деталі за посиланням.

Прогулянка Прагою з Мікулашем

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Ілюстраційне фото.

Цими вихідними жителі та гості Праги можуть насолодитися поїздками на екскурсійному потязі «Cyklohráček» навколо столиці та її околиць разом із Мікулашем, янголом і дияволом. Кожна слухняна дитина отримає подарунок. У поїзді працюватиме вагон-буфет з різноманітними смаколиками.

Коли : з 3 до 4 грудня

Час : з 9 години 30 хвилин до 11 години 45 хвилин

Адреса : Nádražní 279/1, Praha 5

У потязі діють стандартні тарифи PID, ČD і OneTicket. Бронювання місць не здійснюється.