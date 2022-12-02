Неймовірні пригоди зі Святим Мікулашем. Куди сходити у Празі?

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Найбільшою подією в Чехії, яка відбувається напередодні католицького Різдва, є день Святого Мікулаша, який припадає на 6 грудня.
Згідно з традицією, Мікулаш приходить до дітей у ніч із 5 на 6 грудня. Дітей, які протягом року поводилися добре і слухалися своїх батьків, він обдаровує подарунками, різними солодощами та свіжими смачними фруктами. А тих дітей, хто не слухався і хуліганив, - картоплиною або шматком чорного вугілля.
На честь цього свята Прага, як й інші чеські міста, підготувала багато різних дитячих заходів, на які запрошує й українських дітей та іхніх батьків.
День Святого Мікулаша на ковзанці «Letná»
Цього року Мікулаша зі своєю свитою ангелів можна побачити на ковзанці «Letná». На гостей чекає анімаційна програма та невеликий сюрприз.
- Коли: 5 грудня
- Час: з 16 години 30 хвилин до 18 години 30 хвилин
- Адреса: Letnská pláň, 170 00 Praha 7
- Вартість: безкоштовно
Детально - за посиланням.
Різдяне творіння
Центр інтеграції іноземців «СІС» запрошує всіх дітей та батьків до різдвяної майстерні з виготовлення новорічних подарунків та прикрас. Свій виріб дитина зможе взяти із собою на згадку про свято.
- Коли: 6 грудня
- Час: з 16 до 18 години
- Адреса: Pernerova 10/32, Praha, 1-й поверх
- Вартість: безкоштовно
Потрібна реєстрація.
Ігри з Мікулашем для всієї родини
Пограти з Мікулашем запрошує й організація «InBáze». Після виконання декількох завдань від Мікулаша ви отримаєте сюрпризи. Чудовий настрій забезпечено!
- Коли: 4 грудня
- Час: з 15 до 18 години
- Адреса: Парк «Grébovka», Havlíčkovy sady, Praha 2 - Vinohrady
- Вартість: безкоштовно
Потрібна реєстрація за електронною поштою fialova@inbaze.cz.
Веселощі від Мікулаша в «Музеї Лего»
До торговельного центру «Letňany» завітає Мікулаш зі своїми помічниками - янголом і дияволом. Вони приготують солодкий сюрприз для всіх слухняних дітей. Після ця трійця чекатиме дітей в ігровій зоні «Hravý svět s Muzeem Lega», де підготувала для них цікаву програму.
- Коли: 5 грудня
- Час: з 12 до 18 години
- Адреса: Veselská 663, Praha 9
Детально - за посиланням.
Майстер-класи і вікторини у «Majaland»
Мікулаш, диявол і янгол завітають і до розважального центру «Majaland». На відвідувачів чекають дитячі вікторини та майстер-клас з приготування та дегустації пряникового торту від унікальної кондитерки Мірки ван Гілс Славікової.
- Коли: 2-6 грудня
- Час: з 12 до 18 години
- Адреса: Veselská 663, Praha 9
Деталі за посиланням.
Подарунки від Мікулаша в «Lumina Park»
Завітайте до чарівного парку світлових інсталяцій «Lumina Park» та зустріньтеся з Мікулашем, дияволом та янголом, які супроводжуватимуть вас у 1,5-кілометровій прогулянці. Ви отримаєте незабутні спогади та враження. А ще на вас чекають маленькі сюрпризи.
- Коли: з 5 до 8 грудня
- Час: з 16 години 30 хвилин до 21 години
- Адреса: Nad Lávkou, Praha 6
- Вартість: 220 крон. Квитки можна придбати онлайн та на місці
Деталі за посиланням.
Прогулянка Прагою з Мікулашем
Цими вихідними жителі та гості Праги можуть насолодитися поїздками на екскурсійному потязі «Cyklohráček» навколо столиці та її околиць разом із Мікулашем, янголом і дияволом. Кожна слухняна дитина отримає подарунок. У поїзді працюватиме вагон-буфет з різноманітними смаколиками.
- Коли: з 3 до 4 грудня
- Час: з 9 години 30 хвилин до 11 години 45 хвилин
- Адреса: Nádražní 279/1, Praha 5
У потязі діють стандартні тарифи PID, ČD і OneTicket. Бронювання місць не здійснюється.
Деталі - за посиланням.